尬電禪師的玄濟宮違建今拆除？台東縣府駁：24日前仍可申請補照

台東縣延平鄉玄濟宮違建爭議持續延燒，近日網路流傳宮廟將於今遭強制拆除，引發地方議論。對此，縣府建設處澄清，目前並無拆除計畫，玄濟宮依規定仍可於7月24日前提出違章建築補照申請，網傳「今天拆除」的消息並不屬實。

建設處表示，依現行程序，若玄濟宮未能在期限內完成補照申請，縣府將依法通知建物所有權人限期自行拆除；若屆期仍未改善，才會與延平鄉公所辦理後續程序，將建物列入違章建築排拆名單。

針對玄濟宮提出建物仍有銀行貸款及抵押權設定，希望暫緩拆除一事，建設處指出，已函詢法務部行政執行署，獲回覆建物是否設定抵押權，並不影響違章建築依法查報及拆除作業，相關程序仍須依建築法等規定辦理。

建設處進一步說明，即使補照期限屆滿未完成申請，也不代表建物會立即遭拆除。依違章建築處理程序，縣府會先要求所有權人在期限內自行拆除，若超過期限一個月仍未改善，才會正式納入排拆作業；若未涉及公共安全或其他重大危害情形，仍將依排拆順序執行，不會優先拆除。

此外，地方近來也盛傳玄濟宮有意另覓新址遷建，可能移往延平鄉其他村落。不過，縣府民政處表示，目前玄濟宮尚未完成寺廟登記，未來若確定遷建，新址的土地使用、建築物及相關設施都須符合現行法令規定，待完成合法程序後，才能依法申請寺廟登記及相關作業。

縣府呼籲，外界勿輕信未經證實的網路傳言，相關案件均將依照法定程序辦理，後續處理情形也會適時對外說明。