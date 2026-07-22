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基隆鎖管季25日登場 80攤海味市集免費小卷試吃還可抽蘋果iPad

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆鎖管季25日登場，80攤海味市集、免費小卷試吃、抽蘋果iPad。圖／基隆市政府提供
基隆鎖管季25日登場，80攤海味市集、免費小卷試吃、抽蘋果iPad。圖／基隆市政府提供

「2026基隆鎖管季主題日」7月25日下午4點半至晚間10點在八斗子觀光漁港盛大登場，今年集結超過80攤海味市集、免費小卷試吃、熱血海鮮競標、夜釣體驗、精采舞台演出及總價值超過3萬元的蘋果iPad摸彩好禮，邀請民眾走進海洋美食饗宴。

主題日當天規畫超過80攤特色市集將齊聚在地海鮮、美食小吃、文創選品及特色品牌，其中「一夜干DIY」、「親子海洋手作」以及「夜釣體驗」，事前線上報名開放即瞬間秒殺、全部額滿。主辦單位提醒，雖然線上預約已滿，活動當天現場將視預約者的報到狀況，彈性開放限量候補名額。

活動當天基隆市政府與基隆區漁會將合作分梯次免費發放現煮小卷，並有海鮮競標活動。夜晚舞台開場將由YOYO家族橘子姐姐帶動跳，晚間則由曉翎Lene、馬念先及Resonance留聲樂團接力開唱。

民眾只要完成指定社群打卡任務即可兌換活動限定禮贈品與摸彩券，市集消費滿200元憑收據還能兌換限量鎖管小提燈，完成活動問卷更能獲得市集園遊券。晚間摸彩環節將抽出包含Apple iPad、Apple AirPods、BRUNO多功能電烤盤、SONY藍牙喇叭及飛利浦調理機等多項人氣大獎，總價值超過3萬元。

基隆市政府產業發展處表示，希望透過鎖管季持續推廣基隆豐富的海洋文化與漁業特色，讓更多民眾認識在地海鮮、漁港生活及港灣魅力。詳細活動資訊可至「潮嚮．山海基隆」粉絲專頁以及「基隆鎖管季」官方網站查詢。

基隆鎖管季25日登場，80攤海味市集、免費小卷試吃、抽蘋果iPad。圖／基隆市政府提供
基隆鎖管季25日登場，80攤海味市集、免費小卷試吃、抽蘋果iPad。圖／基隆市政府提供

基隆 市集 iPad

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