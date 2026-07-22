基隆信義國小、社寮橋停車場400車位公開招商 盼優化設施及管理

基隆市政府交通處辦理信義國小地下停車場、社寮橋旁停車場增改修建營運移轉案，日前公告招商，期望透過引進民間專業團隊，優化停車場設施及營運管理，兩處共近400車位。

「基隆市信義國小地下停車場暨社寮橋旁停車場增改修建營運移轉案」7月20日上網公告招標，信義國小地下停車場，範圍自地面停車場出入口至地下2層等停車空間，目前汽車停車格為349席；社寮橋旁停車場為一平面停車場，目前汽車停車格共50席。

契約期間自簽約日起算5年，經評估營運績效良好者，得申請優先定約1次，期間以3年為限。民間機構投資金額不得低於850萬元。市府期望透過引進民間專業團隊，優化停車場設施及營運管理，打造更安全、舒適、便利的停車環境。

關於權利金部分，固定營運權利金方面，民間機構每年給付予市府不低於340萬元。變動營運權利金則以民間機構營業收入的比例繳納，如當年度營運收入在1千萬元以下，市府收取比例不得低於2%，1千萬以上並依不同級距收取不同比例變動權利金。

交通處表示，民間機構需配合市府政策目標，改善電動車充電樁、規畫場內友善設施及親子廁所空間、美化地坪及牆面、汰換設施設備、引進新式停車管理系統等全面提昇停車場設備與管理流程。

市府為確保招標過程公正、公平、公開，市府政風單位全程參與監督，落實廉能政府理念，嚴格保障廠商競爭公平性，透過法制與透明的程序，確保公共建設推動過程透明且合規，保障全體市民權益。