基北快捷2088C增晚間7時30分班次 8月3日起台北回基隆通勤更方便

基隆市政府與立委林沛祥向台北市區監理所及大都會客運爭取2088C路線增加班次，8月3日起將再新增一班晚間7時30分從台北端市府轉運站發車，行駛至潭美公園站後，直接上國道一號往台62線直達孝東路站至海科館站，便利台北返基隆通勤族。

不少基北通勤民眾反映，晚上從台北要返回基隆時，較晚就沒有班次可搭，十分不方便，造成返家困難，希望能增加晚間7時30的的班次，嘉惠較晚離開公司的上班族。

基隆市政府交通處說，2088C路線去年3月3日首發後，林沛祥多次協調台北市區監理所及大都會客運，透過中央地方協力合作及大都會客運公司的努力，成功爭取2088C路線增開晚間7時30分班次路線，感謝交通部以及大都會客運公司大力協助推動提升通勤效率路線方案。

交通處表示，2088路線為基隆通勤族的重要路線，市府持續爭取更多路權彈性及班次資源，自8月3日起2088C路線平日返程共計3班次，分別為晚間6時30分、晚間7時、新增晚間7時30分行駛，利用台62線快速公路，節省市區繞駛時間，提升行車效率，可望縮短民眾的通勤時間。