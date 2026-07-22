基隆雨港國際青年商會國際交流 13歲姊妹檔奪AYEP達人秀銀牌

基隆雨港國際青年商會致力培育青年領袖，日前由17歲的劉軒蓉帶隊號召20多名青年學子前往馬來西亞檳城，參與亞洲青年交流計畫。8個國家青年同台競技，台灣代表隊由13歲劉家妃與11歲劉真安姊妹檔，以舞蹈與音樂融合演出勇奪AYEP達人秀銀牌。

17日到21日連三天在馬來西亞檳城舉辦的亞洲青年交流計畫（AYEP），匯聚約150位青少年，來自日本、香港、台灣、越南、柬埔寨、緬甸、菲律賓及馬來西亞等八個國家及地區。透過文化交流、領導力培訓與團隊合作讓青年建立跨國友誼，展現創意。

2026年基隆雨港國際青年商會會長史妤庭與活動總幹事劉軒蓉共同帶隊，劉軒蓉8歲時就曾參與青少年交流活動，首次接觸不同文化，也因此開啟放眼世界的視野。2021年，年僅11歲的她，因關注家庭暴力及社會暴力議題，與時任會長李治慧共同發起「愛的信鴿－交換一份溫柔」公益活動，開始透過公益服務發揮影響力。

團隊利用課餘及假日規畫台灣夜市文化、廟會文化、台灣歌曲舞蹈展演及英文交流訓練，向各國青年分享台灣文化，促進跨文化交流與友誼。國際達人秀比賽，台灣代表隊由13歲劉家妃，以國標舞展現優雅自信；11歲劉真安則以小提琴演奏相互呼應，姊妹倆默契十足的演出勇奪AYEP達人秀銀牌，為台灣爭光。

劉軒蓉表示，8歲時是別人帶她看見世界；今年17歲時，她希望成為帶更多台灣青年看見世界的人，鼓勵更多青年勇敢跨出舒適圈，迎向世界。

史妤庭說，交流不僅深化台灣青年與亞洲各國青年的友誼，也再次展現國際青年商會提供領導才能發展機會，鼓勵青年人創造積極正向改變的使命。