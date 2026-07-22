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蘇花安東澳南澳段過關 預計2032年通車

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

「台九線蘇花安計畫-東澳南澳段」基本設計昨經行政院公共工程委員會審議後「原則通過」，工程會主委陳金德與地方人士現勘，要求交通部依審議意見盡速修正，落實設計、發包及施工各階段進度控管，力拚二○三二年通車。

陳金德率交通部等單位會同宜蘭縣府及專家學者等，昨審議會勘「台九線蘇花公路安全提升計畫（蘇花安計畫）」。東澳-南澳段工程全長約九點四七公里，其中隧道四點五九公里、橋梁三點五二公里、路堤一點三六公里，工程經費約三九五億元，工程穿越山區複雜地形，施工挑戰極高。

陳金德表示，宜花交通是東部產業發展、防災救援及民生運輸的關鍵廊道，其中東澳至南澳台九丁線長期受地震、豪雨及落石影響，災害發生時常交通中斷，凸顯提升道路安全迫切性。

蘇花安將改善東澳至南澳、和平至和中、和仁至崇德等尚未完成安全提升的路段，補齊蘇花公路安全路網最後一塊拼圖。

陳金德指出，蘇花安可與蘇花改串聯，未來將與國道五號銜接，串聯北宜及花東高快速運輸系統，再結合高鐵延伸宜蘭計畫，逐步建構更完整交通網絡，他要求交通部依審議意見強化地質、水文及邊坡風險評估，加速用地取得、鐵路配合工程及跨機關協調等前置作業，打造安全、高效且具韌性的東部交通廊道。

蘇花安 南澳 蘇花公路

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