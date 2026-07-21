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礁溪溫泉蔬菜盛產上市 宜蘭辦採摘體驗「土地到餐桌」食農健康餐

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
代理縣長林茂盛採收今年第一把溫泉空心菜，宣告新鮮好菜上市，食農教育體驗活動也正式起跑。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛採收今年第一把溫泉空心菜，宣告新鮮好菜上市，食農教育體驗活動也正式起跑。圖／縣府提供

礁溪夏季最具代表的溫泉蔬菜上市了！宜蘭縣政府輔導礁溪農會今天在溫泉蔬菜產區舉辦「礁溪溫泉蔬菜上市暨食農教育體驗」宣傳，帶領遊客以溫泉栽植的絲瓜及空心菜為主角，透過田間導覽、食農教育、空心菜採摘及生態廚師料理教學，認識溫泉農業特色，民眾想品嘗新鮮好菜可洽礁溪農會。

代理縣長林茂盛與農友共同採收象徵今年上市的「第一把溫泉空心菜」，宣告礁溪溫泉蔬菜正式上市，接著由生態廚師林可為運用現採的溫泉蔬菜示範簡單健康料理，分享如何保留蔬菜鮮甜原味及運用當季食材製作家常菜，讓民眾不僅能夠吃到在地美味，更將健康飲食及地產地消的理念融入日常生活。

林茂盛表示，礁溪除了擁有享譽全國的溫泉，也是宜蘭重要的蔬菜產區，農友利用優質水源、良好的栽培環境及豐富經驗，種植出品質優良、鮮嫩爽脆的溫泉絲瓜及空心菜，深受市場及消費者喜愛。

林茂盛說，縣府希望透過上市活動推廣優質農產，也讓更多人認識農產品背後的生產環境與農民的用心，因此今年特別把「田間變成教室」、「網室變成食農學堂」，結合採摘體驗及生態廚師料理教學，讓民眾從認識作物、體驗採收，到學習料理與品嚐，完整體驗「從土地到餐桌」食農教育，透過實際消費支持在地農業。

縣政府農業處表示，未來將持續與各鄉鎮市農會合作，結合地方特色農產、食農教育及農業體驗，提升宜蘭農產品品牌形象，拓展消費市場，讓更多人認識宜蘭優質農業，也讓農民的辛勞獲得更多支持。品嘗溫泉絲瓜及空心菜自7月上旬至10月最佳時節，可洽礁溪鄉農會推廣股03-9882033。

礁溪鄉溫泉絲瓜、空心菜新鮮上市了，縣政府輔導礁溪鄉農會開辦採摘體驗及宣導食農教育。圖／縣府提供
礁溪鄉溫泉絲瓜、空心菜新鮮上市了，縣政府輔導礁溪鄉農會開辦採摘體驗及宣導食農教育。圖／縣府提供

礁溪鄉溫泉絲瓜、空心菜新鮮上市，與消費者分享地產地消、從土地到餐桌的食農教育觀念。圖／縣府提供
礁溪鄉溫泉絲瓜、空心菜新鮮上市，與消費者分享地產地消、從土地到餐桌的食農教育觀念。圖／縣府提供

礁溪鄉溫泉絲瓜、空心菜新鮮上市，與消費者分享地產地消、從土地到餐桌的食農教育觀念。圖／縣府提供
礁溪鄉溫泉絲瓜、空心菜新鮮上市，與消費者分享地產地消、從土地到餐桌的食農教育觀念。圖／縣府提供

礁溪 宜蘭 溫泉

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