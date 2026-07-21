快訊

伊朗軍方彈襲巴林「摧毀亞馬遜資料中心」！報復美軍炸核電站

謝賢昔離婚甄珍痛徹心扉！「飆車上山暴哭」 曾闢謠劉家昌非橫刀奪愛

曳引車跨上護欄！國1南下彰化路段3車連環追撞 含孕婦共2人受傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

童子瑋拋通勤政見 基市府回應：通勤區間車已落實、交通工程推進中

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長參選人童子瑋今公布通勤政見，幫助通勤族上得了車、上路不塞車。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋今公布通勤政見，幫助通勤族上得了車、上路不塞車。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長參選人童子瑋今公布通勤政見，幫助通勤族上得了車、上路不塞車。基市府交通處表示，國道客運區間車通勤概念早已研擬實施，並以區間車支援尖峰通勤，增加後段站位及大型社區居民較高的搭乘機會。

2026九合一選舉

童子瑋今天公布通勤政見兩大主軸為上得了車、上路不塞車，表示要透過始發區間車、尖峰支援專案、交流道改善、平面路廊拓寬及爭取高架化五大方案，同步推動改善公共運輸及道路建設，確保10萬通勤族平安、順利出門和返家。

交通處指出，有關基隆國道客運區間車通勤概念，市府早已依基隆通勤特性積極研擬實施，針對跨區通勤族群，以區間車方式支援尖峰通勤，如9026C、2088C及1815F等國道客運路線，增加後段站位及大型社區居民在尖峰時段較高的搭乘機會。

除增加區間班次，交通處說，也有透過路線分流彈性服務，如1579路線依旅運需求，分別有往圓山轉運站及行經忠孝東路沿線班次，讓民眾減少轉乘時間並提升搭乘便利性。

交通處表示，市府針對基隆聯外交通改善，正積極進行相關規劃，包括國道1號五堵交流道匝道改善案、國道3號基金交流道改善案，以及台62甲線孝東路交流道匝道增設方案，期盼透過這3大節點的優化，為基隆的跨縣市通勤上下班道路更加順暢。

中央交通部負責增設台62線，向西延伸至新北市萬里可行性研究已報行政院通過，並進入綜合規劃期末審查階段。國1汐止至五堵拓寬工程（含汐止地磅站）已完成細部設計審查，工程預計今年第3季發包。市府後續仍會與交通部密切聯繫合作，為基隆整體通勤路網規劃，地方中央一起攜手努力向前。

2026九合一選舉

延伸閱讀

童子瑋公布通勤政見推5項方案 要讓10萬勤通族上得了車、上路不塞車

基隆公車缺司機減班引民怨 加薪招到13人暑假後上線

南投縣長選戰／温世政、許淑華 交通政見首交鋒

基隆公車招募13司機 暑假後上線

相關新聞

礁溪溫泉蔬菜盛產上市 宜蘭辦採摘體驗「土地到餐桌」食農健康餐

礁溪夏季最具代表的溫泉蔬菜上市了！宜蘭縣政府輔導礁溪農會今天在溫泉蔬菜產區舉辦「礁溪溫泉蔬菜上市暨食農教育體驗」宣傳，帶領遊客以溫泉栽植的絲瓜及空心菜為主角，透過田間導覽、食農教育、空心菜採摘及生態廚師料理教學，認識溫泉農業特色，民眾想品嘗新鮮好菜可洽礁溪農會。

童子瑋拋通勤政見 基市府回應：通勤區間車已落實、交通工程推進中

基隆市長參選人童子瑋今公布通勤政見，幫助通勤族上得了車、上路不塞車。基市府交通處表示，國道客運區間車通勤概念早已研擬實施，並以區間車支援尖峰通勤，增加後段站位及大型社區居民較高的搭乘機會。

看電影拿好禮！宜蘭綠色影展周六開幕 免費送美食券、金龜平安符

宜蘭國際綠色影展7月24日晚間在羅東文化工場進行開幕，開幕片播放台灣首映動畫電影《最後的鯨曲歌手》。主辦單位在影展前發放300份美食兌換券，觀影後領取媽祖祈福「小金龜平安符」，還有打卡特製摺疊扇，歡迎民眾帶著孩子一起觀賞有意義的環保影片。

花蓮富里竹博覽會25日登場 4大展區打造竹文化生活美學

花蓮縣富里鄉農會將於7月25、26日在羅山農特產展售中心幸福廣場舉辦「2026台灣竹博覽會花蓮展區—竹生活而居」，透過竹工藝、竹構築、竹生活及竹資源再利用等主題展示，結合展演、市集、手作體驗與深度旅遊，邀請民眾走進富里，感受竹文化與里山共生的永續精神。

基隆公車招募13司機 暑假後上線

基隆市公車駕駛長（司機）因辭職、退休或留職停薪，導致人力不足，部分路線減班引發民怨。公車處長鍾惠存說，市府提出加薪等方案徵才，已招募到十三人培訓，預計暑假後上線，先前減少的班次可先恢復一半。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。