童子瑋拋通勤政見 基市府回應：通勤區間車已落實、交通工程推進中

基隆市長參選人童子瑋今公布通勤政見，幫助通勤族上得了車、上路不塞車。基市府交通處表示，國道客運區間車通勤概念早已研擬實施，並以區間車支援尖峰通勤，增加後段站位及大型社區居民較高的搭乘機會。

童子瑋今天公布通勤政見兩大主軸為上得了車、上路不塞車，表示要透過始發區間車、尖峰支援專案、交流道改善、平面路廊拓寬及爭取高架化五大方案，同步推動改善公共運輸及道路建設，確保10萬通勤族平安、順利出門和返家。

交通處指出，有關基隆國道客運區間車通勤概念，市府早已依基隆通勤特性積極研擬實施，針對跨區通勤族群，以區間車方式支援尖峰通勤，如9026C、2088C及1815F等國道客運路線，增加後段站位及大型社區居民在尖峰時段較高的搭乘機會。

除增加區間班次，交通處說，也有透過路線分流彈性服務，如1579路線依旅運需求，分別有往圓山轉運站及行經忠孝東路沿線班次，讓民眾減少轉乘時間並提升搭乘便利性。

交通處表示，市府針對基隆聯外交通改善，正積極進行相關規劃，包括國道1號五堵交流道匝道改善案、國道3號基金交流道改善案，以及台62甲線孝東路交流道匝道增設方案，期盼透過這3大節點的優化，為基隆的跨縣市通勤上下班道路更加順暢。

中央交通部負責增設台62線，向西延伸至新北市萬里可行性研究已報行政院通過，並進入綜合規劃期末審查階段。國1汐止至五堵拓寬工程（含汐止地磅站）已完成細部設計審查，工程預計今年第3季發包。市府後續仍會與交通部密切聯繫合作，為基隆整體通勤路網規劃，地方中央一起攜手努力向前。