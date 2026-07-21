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蘇花安東澳南澳段基設通過 拚121年全線通車

中央社／ 宜蘭21日電

行政院公共工程委員會今天原則通過「台9線蘇花公路安全提升計畫（蘇花安計畫）－東澳南澳段」，行政院政務委員陳金德今天現勘時，要求交通部積極推動，朝民國121年全線通車目標邁進。

行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員陳金德表示，宜蘭與花蓮間交通是東部居民往返北部及銜接西部的重要命脈，也是東部產業發展、防災救援及民生運輸的關鍵廊道。東澳至南澳台9丁線長期受地震與落石影響，災害發生時常造成交通中斷，更凸顯提升安全韌性的迫切性。

陳金德說，蘇花安計畫將改善東澳至南澳、和平至和中、和仁至崇德等尚未完成安全提升的路段，透過橋梁及隧道等工程，補齊蘇花公路安全路網最後一塊拼圖，並與既有蘇花改串聯，形成更安全、穩定且具韌性的東部聯外道路系統。

陳金德表示，未來將與國道5號銜接蘇花改計畫相互配合，並結合高鐵延伸宜蘭計畫，逐步建構更完整的交通網絡，實踐總統賴清德「均衡台灣」政策目標，並提升東部防災韌性、緊急醫療等，帶動觀光、產業及區域均衡發展。

工程會指出，這次完成基本設計審議的東澳南澳段工程，全長約9.47公里，包含隧道約4.59公里、橋梁約3.52公里與路堤約1.36公里，工程經費約新台幣395億元。由於穿越山區複雜地形，且包含長隧道、大型橋梁等重大工項，施工挑戰極高，交通部應依審議意見持續強化地質等，並加速推動前置作業，在兼顧工程安全與環境保護前提下，如期如質完成建設。

蘇花安 南澳 蘇花公路

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