看電影拿好禮！宜蘭綠色影展周六開幕 免費送美食券、金龜平安符

宜蘭國際綠色影展7月24日晚間在羅東文化工場進行開幕，開幕片播放台灣首映動畫電影《最後的鯨曲歌手》。主辦單位在影展前發放300份美食兌換券，觀影後領取媽祖祈福「小金龜平安符」，還有打卡特製摺疊扇，歡迎民眾帶著孩子一起觀賞有意義的環保影片。

「2026宜蘭國際綠色影展」即將登場，今年以「萬物棲居」為主題，精選25部國內外影片，其中13部台灣首映，影片素材圍繞人類、自然、生物與棲地之間的共生關係，開幕活動24日周六晚間7時在羅東文化工場登場，縣環保局特別邀請創作歌手吳汶芳擔任影展大使，在開幕式為影展獻聲。

主辦單位提供開幕好禮，開幕24日當天下午5時30分起發放美食券號碼牌，6時開始發放入場禮，前300位入場民眾可獲得80元美食兌換券及限量冷飲（請自備餐具及環保杯）。

民眾觀影後可領取媽祖祈福小金龜平安符，限量500份，此外開幕活動當天，民眾在現場拍照打卡並公開分享至任一社群平台，即可至活動服務台兌換影展特製摺疊扇，限量 250 份，送完為止。

環保局說，綠色影展同步推出觀影集章回饋，民眾只要集滿3、6、9場次，即可兌換影展特製米點星、影展特製全彩毛巾、影展LOGO棉質老帽等紀念禮。詳細活動資訊都會公布在「宜蘭國際綠色影展」facebook官方粉絲頁，今年夏天歡迎大家一起來免費看電影，關心我們的居住環境。

宜蘭國際綠色影展24日、周六晚間在羅東文化工場開幕，播放台灣首映動畫電影《最後的鯨曲歌手》。主辦單位在影展前發放300份美食兌換券，觀影後領取媽祖祈福「小金龜平安符」，還有打卡特製摺疊扇，歡迎觀賞有意義的環保影片。圖／環保局提供

宜蘭國際綠色影展24日、周六晚間在羅東文化工場開幕，播放台灣首映動畫電影《最後的鯨曲歌手》。主辦單位在影展前發放300份美食兌換券，觀影後領取媽祖祈福「小金龜平安符」，還有打卡特製摺疊扇，歡迎觀賞有意義的環保影片。圖／環保局提供