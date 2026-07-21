AI行動神捕逮封欠稅高級轎車 台東女車主1小時繳清

家住台東的呂姓女子欠繳牌照稅及公路養管費約5萬3000元，遭行政執行署「AI行動神捕」鎖定其名下高級轎車，依法查封並移置保管；呂女得知後不到1小時繳清欠款，領回愛車。

法務部行政執行署花蓮分署近日執行法務部行政執行署「交通專案」，持續針對欠繳牌照稅、交通罰鍰及各類車輛欠費案件加強執行。

花蓮分署表示，家住台東市年約30多歲的呂姓女子，因欠繳113、114、115年度牌照稅及113、114年度公路使用養護安全管理費（舊稱汽車燃料使用費）等案，共約新台幣5萬3000餘元，自114年1月起經各主管機關移送該分署強制執行後，曾多次通知其繳納，呂女均置之不理。

花蓮分署陸續就呂女的金融機構存款辦理扣押，但僅徵起4993元。

花蓮分署指出，115年7月14日曾透過「路邊停車通報」機制，一度在台東市長沙街掌握呂女名下賓士轎車停放位置，當執行人員趕赴現場時，車輛已駛離未能順利查扣。

花蓮分署仍鍥而不捨，與台東縣稅務局合作，運用「AI行動神捕」在台東市區執行掃車勤務時，再度成功查獲此賓士轎車正停放於傳廣路邊，執行人員當場依法查封並移置保管。

呂女得知後，竟不到1小時內將所欠稅費一次繳清，將其愛車領回。

花蓮分署表示，本案充分展現智慧科技執法的成效，無論是停車通報系統或AI車牌辨識設備，均可大幅提升車輛查找效率，自今年1月起至6月底，已查扣34輛長期欠繳各類稅費罰鍰案件車輛，呼籲民眾滯欠公法上金錢給付義務者，應儘速自動繳納，如經濟上確有困難無法一次完納，應主動洽詢分期繳納事宜，以免愛車遭當場查扣，造成不便。