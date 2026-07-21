颱風巴威長浪破壞台東豐里海岸 陳瑩：增3突堤補強

基隆市公車駕駛長（司機）因辭職、退休或留職停薪，導致人力不足，部分路線減班引發民怨。公車處長鍾惠存說，市府提出加薪等方案徵才，已招募到十三人培訓，預計暑假後上線，先前減少的班次可先恢復一半。

2026-07-21 00:00