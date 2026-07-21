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颱風巴威長浪破壞台東豐里海岸 陳瑩：增3突堤補強
日前颱風巴威為台東沿海掀起長浪，台東豐里海岸的馬東海巡哨所前消波塊流失，立委陳瑩、莊瑞雄要求增設3座突堤保護岸邊。
民進黨立法委員陳瑩與莊瑞雄今天聯合發布新聞稿表示，台東市馬東海巡哨所沿岸，近日受強烈長浪持續侵襲，尤其這次颱風巴威外圍環流掀起巨浪一波波拍打岸線，甚至越過既有防護設施直接打上道路，造成沿岸防護壓力大增。
陳瑩及莊瑞雄表示，日前接獲民眾陳情，昨天兩人邀請經濟部水利署第八河川分署副分署長陳世峰與台東民進黨縣議員簡維國、市民代表陳孟伸、陳瀅瑄及豐里里長劉明智，共同了解現場海岸受損情形。
陳瑩表示，海岸防護攸關居民生活安全，面對近年極端氣候加劇，長浪侵襲情形更加頻繁，中央與地方必須即時應變、超前部署，不能等到災害發生後才處理，因此要求水利單位先行辦理搶險補強工程，降低沿岸風險，並同步規劃長期防護措施。
陳瑩表示，經現勘確認，原有突堤已有沉陷情形，沿岸混凝土塊保護工部分區域也出現沉陷；第八河川分署同意採取防範性搶險工程，優先補強既有海岸混凝土塊保護工，並提報期中增辦工程，規劃施作3座突堤，恢復原有海岸防護功能。
陳瑩與莊瑞雄強調，台東沿海民眾長期面對海岸侵蝕與極端氣候挑戰，守護居民安全是中央與地方共同責任，未來將持續與水利單位合作，爭取必要工程經費，強化沿岸防護韌性，讓民眾能安心生活。
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