花蓮富里竹博覽會25日登場 4大展區打造竹文化生活美學

花蓮縣富里鄉農會將於7月25、26日在羅山農特產展售中心幸福廣場舉辦「2026台灣竹博覽會花蓮展區—竹生活而居」，透過竹工藝、竹構築、竹生活及竹資源再利用等主題展示，結合展演、市集、手作體驗與深度旅遊，邀請民眾走進富里，感受竹文化與里山共生的永續精神。

根據農業部林業及自然保育署森林資源調查資料，全台竹林面積約18.3萬公頃，占森林覆蓋面積約8%，推估竹材蓄積量達15.8億支。其中，花蓮縣竹林面積約7813公頃，而富里鄉擁有約300公頃竹林，為全縣竹林面積最大的鄉鎮，具備發展竹產業的重要基礎。

富里鄉農會總幹事張素華表示，竹子是台灣重要自然資源，也是農村生活文化不可或缺的一環，近年在林保署推動下，竹材應用已從傳統用途延伸至工藝創作、空間設計、居家用品、森林療癒及循環經濟等領域。

她指出，富里擁有豐富竹林資源及完整里山地景，希望透過竹博覽會讓更多人重新認識竹產業價值，並結合地方創生、永續觀光與環境教育，呈現富里兼具自然生態與人文特色的農村風貌。

此次展區規畫4大主題，「竹之藝」以竹編創作結合里山保育動物意象，呈現竹工藝之美；「竹之枝」介紹竹材循環利用及生活器具應用；「竹之育」打造竹林療癒體驗場域，帶領民眾感受森林療癒魅力；「竹之築」則展示竹炭於室內建材及居家環境中的創新運用，呈現竹產業多元面貌。

活動同步推出「依竹慢活‧風格農學市集」，集結特色品牌、社區及部落攤位，販售竹工藝品、竹纖維製品、竹炭商品、在地農產及特色美食，並有竹炭手工皂、竹炭除臭包及竹炭植栽水苔球等DIY活動，讓民眾透過實作認識竹資源循環利用與永續生活理念。

另外，主辦單位推出「里山Chill旅行」一日遊，以專車串連竹林步道、農村體驗、特色美食、森林療癒及風味下午茶，帶領遊客深入探索富里自然景觀與農村文化。活動期間也提供富里、玉里車站及各展區間免費接駁服務，方便民眾走訪展區。