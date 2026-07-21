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基隆公車招募13司機 暑假後上線

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆公車駕駛長（司機）因辭職、退休或留職停薪，導致人力不足，部分路線減班引發民怨。公車處長鍾惠存說，市府提出加薪等方案徵才，已招募到十三人培訓，預計暑假後上線，先前減少的班次可先恢復一半。

基隆公車處今年五月底公告，因為駕駛人力不足，一○一（一○二）和平島路線、一○三八斗子路線和三○一太白莊路線，部分停駛或班距拉長。公車處同步啟動招募司機作業，徵才廿人。

市府昨說明市公車缺員改善及精進作為，鍾惠存表示，公車處司機員額二七一人，去年十月是二四六人，到今年三月底減為二三九人，然後一路往下降，七月十五日含留職停薪司機只有二二九人。

鍾惠存指出，缺員主因是司機覺得工作環境不佳，或是個人職涯有變化辭職。另一原因是司機平均年齡老化，年長司機陸續退休。

基隆公車處招募十三名新司機，鍾惠存說，新司機近期會陸續報到受訓，預計暑假後投入營運，讓司機人數回復到二四○人左右，因與員額仍有差距，減班路線先酌量恢復，之前減班約兩成，先恢復一成，再視人力逐步恢復。

鍾惠存表示，公車司機今年五月起調升待遇，加上五千元津貼後，平均月薪六萬出頭。公車處九、十月啟動第二波招募，整體檢討公車路線及班次，研擬更多提升待遇方案，願加班服務民眾會給獎勵。

基市府副秘書長陳耀川指出，市府今年度追加預算編列職務津貼一八二六萬元，讓公車處司機每月增加五千元。公車處提出司機再加薪、電動公車採購或公車路網調整等，市府將全力支持。交通部資料顯示，二○二四年基隆市公共運輸市占率百分之三十三點四，只輸台北市，公車扮演重要角色。

基隆 公車 人力

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