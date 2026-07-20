影／宜蘭帶狀疱疹疫苗開打！兩劑全額補助1萬6 受惠民眾大讚德政

宜蘭縣政府啟動公費帶狀疱疹疫苗接種服務，施打兩劑1萬6千元全額補助，今天在宜蘭市衛生所登記第一位施打的婦人感謝縣府德政，縣議員除了肯定也希望日後降低施打年齡層，或擴大不要限定弱勢族群。縣府表示，將視第一年施打狀況及財政預算，考量日後是否擴大施打對象。

為強化對於弱勢及高風險族群照護，縣政府優先為設籍宜蘭65歲以上長者及55歲以上原住民中，符合健保重大傷病資格或屬於低收入戶、中低收入戶，補助施打2劑帶狀疱疹疫苗。代理縣長林茂盛呼籲符合資格且已向衛生所完成預約的縣民把握接種時程，即日起可依通知到戶籍所在地衛生所接受疫苗接種，及早建立保護力。

林茂盛表示，宜蘭邁入超高齡社會，縣府秉持「預防勝於治療」的理念推動各項疫苗補助政策，建構全齡健康照護網絡。此次帶狀疱疹疫苗補助計畫在縣議會建議下，縣府編列追加預算1億3千多萬元，預計有1萬1千多位符合資格民眾受惠，減輕弱勢及高風險長者族群接種疫苗的支出。

衛生局長徐迺維說，帶狀疱疹疫苗需接種2劑，2劑接種間隔為2至6個月，接種完第一劑的民眾請留意第二劑疫苗接種的區間。研究顯示，完整接種2劑非活性重組帶狀疱疹疫苗，可有效降低帶狀疱疹及其併發症發生風險保護力達90%，且接種後11年保護力仍可維持87.7%，也是預防帶狀疱疹及其神經痛最有效方法。

衛生局提醒民眾，若不確定自身是否符合重大傷病資格，建議可攜帶健保卡至醫療院所或衛生所讀卡確認。相關資訊可至縣政府衛生局官網查詢，或撥打宜蘭縣衛生局防疫專線03-9357011洽詢。

宜蘭縣政府啟動公費帶狀疱疹疫苗接種服務，全額補助施打兩劑，凡符合資格的縣民可依照通知，前往戶籍地衛生所施打「皮蛇」疫苗。圖／縣府提供。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府啟動公費帶狀疱疹疫苗接種服務，全額補助施打兩劑，凡符合資格的縣民可依照通知，前往戶籍地衛生所施打「皮蛇」疫苗。圖／縣府提供