萬里溪堰塞湖警戒再降級為一般警戒 河道仍列紅色警戒禁入

花蓮縣萬里溪堰塞湖水位已超過壩頂高程，至今仍未出現明顯溢流，中央災害應變中心今天上午先將紅色警戒調降為黃色警戒，經過6小時持續觀察，確認壩體整體狀況穩定，下午再宣布降為一般警戒，不過萬里溪河道區域仍維持紅色警戒，禁止民眾及機具進入。

萬里溪堰塞湖壩頂高程約1087.5公尺，溢流警戒水位為1086公尺，總蓄水容量約510萬立方公尺，原先林業及自然保育署花蓮分署預估湖水昨天下午就可能到達壩頂並開始溢流，但截至今天下午2時40分，水位已升至1089.03公尺，較壩頂高出約1.53公尺，蓄水量達569.8萬立方公尺，占原估容量111.7%，仍未出現明顯溢流現象。

林保署花蓮分署長黃群策，下午在中央災害應變中心工作會報中表示，依據中午空拍監測結果，堰塞湖目前尚未發生溢流，天然壩體與原始地形交界處雖持續有滲流水排出，流量增加但未出現明顯混濁情形，也未觀察到壩體立即失穩或破壞跡象。

黃群策指出，近期壩頂持續有土石滑落並往下邊坡堆積，加上大量漂流木聚集於溢流口附近，可能使壩頂高度不斷增加，進一步延後溢流發生時間；至於潰決時機，仍須視降雨、上游來水量及殘留壩體材料等因素綜合判斷，從數小時到數日都有可能，仍存在高度不確定性。

針對中央關切壩體持續崩落是否可能再次形成新的堰塞湖，黃群策表示，未來若發生溢流，湖水沖刷下邊坡後，崩落土石可能再度堵塞河道，形成新的阻塞口，不過因現場地形陡峭且量體變化難以掌握，目前尚無法評估規模。

他進一步說明，萬里溪堰塞湖地形呈葫蘆狀，前段狹長且較淺，後段則較寬深，未來若前段壩體遭沖刷破壞，整體蓄水空間將逐漸縮小，因此即使再次形成堰塞現象，蓄水容量預估也不會比目前更大。

中央災害應變中心指揮官季連成表示，考量去年馬太鞍溪堰塞湖造成嚴重災情，相關單位始終以最高標準應對萬里溪堰塞湖風險。不過根據最新監測資料，壩體目前仍維持穩定，雖然滲流量有增加趨勢，但尚未出現結構受損徵兆，因此裁示將黃色警戒進一步降為一般警戒。

季連成強調，為確保安全，今晚10時起西寶大橋、鐵橋、萬里溪橋、箭瑛大橋及中興大橋等橋梁仍將維持預防性封閉，未來若氣象預報顯示24小時累積雨量達200毫米，或12小時內預估降雨超過200毫米，將立即重新啟動紅色警戒應變機制。