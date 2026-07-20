陳瑩與莊瑞雄爭取農水改善工程 拚116農曆年前完工

民進黨立委陳瑩和莊瑞雄長期關注台東農業發展，成功爭取台東多項農田水利設施改善工程，其中「池上鄉湖底北方灌溉系統改善工程」將投入3600萬元改善，拚明年農曆年前完工。

莊瑞雄今天和陳瑩連袂出席由農業部農田水利署台東管理處，在台東縣池上鄉舉辦的「池上鄉湖底北方灌溉系統改善工程」施工說明會暨動土儀式。這項工程總預算達新台幣3600萬元，預計工期為210個日曆天，力拚明年農曆年前、一期作開始前完工。

完工後將大幅改善當地灌溉給水設施，為池上鄉大坡池上游約105公頃（約占全鄉1/10灌區）的優質水稻田提供更穩定的農業用水，進一步保障農民收益與用路人安全。

莊瑞雄指出，農田水利是農業發展的命脈，也是支持農民最重要的基礎建設。

陳瑩致詞表示，與農業部針對台東農業灌溉環境已討論多時，未來將推動「農匯灌通、躍升花東」計畫，其中「設施升級」項目，預計在3至5年內投入18.5億元，針對台東縣內39項農業給水、蓄水及排水等灌溉系統工程進行改善，全面強化農業水資源韌性。

池上鄉長林建宏指出，農田是許多家庭的重要經濟來源，改善灌溉水源就是農民最堅強的後盾。