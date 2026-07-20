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台東計程車起跳價9/1調為120元 颱風豪雨假加收50元

中央社／ 台東縣20日電

台東計程車起跳運價已多年未變動，台東縣計程車公會反映營運成本日益沉重，經縣府召開審議委員會審議後，決定9月1日凌晨0時起微調計程車運價，由現行100元微調為120元。

其餘續跳與延滯計費基準均維持不變，並新增颱風豪雨假保障性加收費用機制；考量颱風豪雨天駕駛出勤風險，審議委員會也通過新增「颱風豪雨假加收費用」，凡經縣政府宣布停止上班上課之市鄉鎮區域，每趟次得加收50元。

台東縣政府表示，這次微調僅限於「日間及夜間的起跳運價」，續跳運價與延滯計費皆維持原標準，以盡可能降低對一般民眾通勤的影響。

為落實計程車「按錶收費」制度，縣府交通處也呼籲搭乘民眾務必確保司機依規定按錶收費。若發現有不依規定按錶收費、喊價、超收車資等違規情形，記下駕駛員姓名、車號、乘車日期、時間及往返地點，逕向縣府消費者服務中心、台東監理站檢舉，以確保自身權益。

計程車 台東 豪雨

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