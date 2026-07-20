穩定供水提升韌性 台東縣灌溉系統升級投入18.5億元

農業部農田水利署台東管理處20日舉辦「池上鄉湖底北方灌溉系統改善工程」說明會，此工程總經費約3,600萬元，其中「設施升級」項目，預計在三至五年內投入18.5億元，針對台東縣內39項農業給水、蓄水及排水等灌溉系統工程進行改善，全面強化農業水資源韌性。

長期關注台東農業發展，立委陳瑩積極向中央爭取農業基礎建設，今年成功爭取台東12件農田水利設施改善工程，總經費達1.1億元，其中經費規模最大的就是「池上鄉湖底北方灌溉系統改善工程」，投入3,600萬元辦理改善。

陳瑩指出，農民要有好收成，最重要的就是有穩定的水可用，完善的灌溉設施能讓作物獲得充足水分，提高品質與產量，也能降低極端氣候對農業生產造成的影響。

台東農業面對氣候變遷、水資源調度及產業升級等挑戰，不能只依靠過去的灌溉模式，而必須透過系統性工程與數位轉型，建構更強韌、更高效率的農業供水體系。

因此，陳瑩與農業部經研議推動「農匯灌通、躍升花東」計畫，預計八年投入60億元，從「設施升級、蓄豐濟枯、智慧配水、多元取水、創新服務」五大方向全面提升花東農業水資源。

「農匯灌通、躍升花東」計畫當中，在「設施升級」部分，已規劃投入18.5億元，針對台東39項農田水利設施進行改善，包括強化灌溉基礎設施、提升供水穩定度，並逐步導入智慧灌溉，提高水資源使用效率。

陳瑩表示，透過灌溉系統升級，讓水能更有效率地送達農田，不僅能改善農民耕作環境，也能提升台東農業面對氣候變遷的調適能力。

陳瑩指出，農業部經過盤點評估後規劃的39項農田水利設施工程，包括池上萬安圳興建調蓄水池工程1.3億元、關山圳進水口暨輸水系統強韌工程1.2億元、鹿野站轄關鍵設施檢查暨水門改善工程2,400萬元、卑南上圳新園段輸水幹線升級工程5,500萬元等重要工程。

整體計畫通過後，39項工程中有33項屬短期三年工程、六項屬中期五年工程，預計於三至五年間陸續完成，全面改善台東農業灌溉環境，提升農田供水穩定性，讓農民能有更可靠的生產條件。陳瑩強調，水是農業的命脈，完善的灌溉設施是穩定農業發展、保障農民收益的重要基礎。

立委莊瑞雄表示，農田水利是農業發展的命脈，也是支持農民最重要的基礎建設；池上鄉長林建宏指出，農田是許多家庭的重要經濟來源，改善灌溉水源就是農民最堅強的後盾。農田水利署長蔡昇甫則說，面對極端氣候帶來的旱澇挑戰，透過水利設施改善，將有效提升灌溉效率與農民耕作安全。

陳瑩表示，面對氣候變遷與農業環境轉型，政府必須提前布局、持續投資。未來她將以「提升農業韌性、推動永續農業環境」為重要方向，打造「台東智慧農業基地」，持續推動灌溉設施升級、智慧農業發展及農業基礎建設完善，讓水資源能更有效運用。