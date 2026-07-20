基隆公車缺司機減班引民怨 加薪招到13人暑假後上線

基隆市公車駕駛長（司機）因辭職、退休或留職停薪，導致人力不足，部分路線減班引發民怨。公車處長鍾惠存今天說，市府提出加薪等方案徵才，已招募到13人培訓，預計暑假後上線，先前減少的班次可先恢復一半。

基隆公車處今年5月25日公告，因為駕駛人力不足，101（102）和平島路線、103八斗子路線和301太白莊路線，部分發車時刻班停駛，導致班距拉長。公車處同步啟動招募司機作業，名額20人。

基市府今天說明市公車缺員改善及精進作為，鍾惠存表示，公車處的司機員額是271人，去年10月是246人，到了今年3月底減為239人，然後一路往下降，7月15日含留職停薪的司機只有229人，與員額數的差距已經非常大。

鍾惠存指出，司機缺員的原因主要有兩個，一個可能是司機覺得整個工作環境不佳，或者是個人的職涯有變化辭職。另外一個原因是司機平均年齡也老化了，年長的司機陸陸續續退休。

基隆公車處已招募13名新司機，鍾惠存說，未來一個多月新司機會陸續報到受訓，預計在暑假結束時投入營運，讓司機人數回復到240人左右，但因與員額仍有差距，所以減班路線先酌量恢復，之前減班約兩成，先恢復一成左右，未來再視人力逐步恢復。

鍾惠存表示，公車司機今年5月起調升待遇，6月都有陸續領到大概5000元津貼，目前平均月薪在6萬出頭。公車處9、10月會啟動第2波招募作業，並整體檢討公車路線及班次，也會研擬更多提升待遇方案，比如願意加班服務民眾會給獎勵。

基市府副秘書長、交通處代理處長陳耀川指出，市府今年度追加預算，編列職務津貼1826萬元，讓公車處的司機的每月增加5000元。未來公車處提出司機再加薪、電動公車採購，或者是公車路網調整，市府都會全力支持。

陳耀川說，交通部統計資料顯示，2024年基隆市公共運輸的市占率是 33.4%，只輸台北市。如果扣掉捷運，市民出門搭乘公共運輸，基隆是全國第1名，可見公車處在市區公共運輸發揮很大的貢獻，至於還有一些瑕不掩瑜的地方，市府、交通處和公車處會持續精進，努力改善。

基隆市公車部分路線減班引發民怨，基市府副秘書長、交通處代理處長陳耀川（中）和公車處長鍾惠存（左）今天表示，市府提出加薪等方案徵才，已招募到13名司機培訓，預計暑假後上線，恢復部分班次。記者邱瑞杰／攝影

基隆市公車部分路線減班引發民怨，基隆市公車處長鍾惠存（右）今天表示，市府提出加薪等方案徵才，已招募到13名司機培訓，預計暑假後上線，恢復部分班次。記者邱瑞杰／攝影