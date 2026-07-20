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基隆招募13名公車駕駛 9月恢復部分減班班次

中央社／ 基隆20日電

為解決公車駕駛長缺員導致減班問題，基隆市政府為駕駛長加薪，公車管理處還招募13名駕駛長，預計9月陸續上線，屆時先前減班2成的101、103及301路線先恢復1成班次。

基隆市政府副秘書長陳耀川上午在記者會表示，因應駕駛長不足，市府今年度追加新台幣1826萬元預算，6月起為駕駛長增加每月5000元職務津貼。

陳耀川說，據交通部統計，基隆民國113年公共運輸市場占有率33.4%，在各縣市中僅次於台北市，如果扣除捷運，基隆應是全國第1。市府會持續支持公車處，改革駕駛長調薪、電動公車採購及公車路網調整等。

公車處長鍾惠存表示，駕駛長編制員額271人，受職涯規劃離職及退休影響，截至15日剩229人，其中包含6名駕駛長留職停薪，與編制員額有落差，為補足人力，公車處5月啟動招募，7月初錄取的13名新進人員將在受訓後，預計學生開學前上線。

短期精進作為部分，鍾惠存說，目前駕駛長平均月薪約6萬元，除調升駕駛長待遇，持續招募駕駛長，預計9月或10月啟動第2波招募。

長期作為方面，鍾惠存表示，將滾動式檢討整體公車路網與班次，研議更多提升駕駛長待遇方案，如提供駕駛長加班獎勵等，並持續辦理駕駛長招募作業。

基隆 公車 交通部

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