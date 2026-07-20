未見大動靜…萬里溪堰塞湖警戒降黃燈 河道續封鎖

花蓮萬里溪堰塞湖今天仍未明顯出現溢流現象，林業及自然保育署花蓮分署指出，目前壩體持續滲流且滲水量增加，洪水影響侷限於河道內，因此，中央災害應變中心指揮官季連成宣布，警戒燈號由紅色調降為黃色，但萬里溪河道堤防內區域仍維持紅色警戒，下午3時將再視監測情況調整。

中央災害應變中心上午9時召開情資研判會議，林保署花蓮分署長黃群策表示，截至今天上午8時30分，堰塞湖蓄水量約563.71萬立方公尺，達原估總容量510萬立方公尺的110%，水位1088.72公尺，已超過壩頂高程1.23公尺。壩體持續出現滲流現象，水流量增加但水質未見明顯混濁，上游入流量扣除滲流量後，實際入庫量約2立方公尺每秒，每小時約增加7200噸蓄水量。

黃群策指出，目前壩體上方滲流點的水流沿壩體表面流向下游，未再滲入壩體內部；下邊坡滲流點則偶有濁水流出，但未出現明顯濁化。今天上午空拍影像顯示，堰塞湖尚未發生溢流，但滲流量持續增加，洪水對下游影響研判仍侷限於河道範圍內。

他表示，壩頂土石近日仍有零星崩塌情形，在入流量大於滲流量情況下，水位與蓄水量仍緩慢上升，未來潰決時間可能從數小時到數日不等，將視累積降雨量、上游入流量、滲流量及殘壩材料狀況而定，具有高度不確定性，相關單位將持續透過空拍及水位監測掌握壩體變化。

季連成表示，目前湖面水位上升速度相當緩慢，主因大量湖水已透過多處滲流點外洩，加上近期未出現大規模降雨，因此短時間內不易快速升高，雖然水位已超過原壩頂高程1087.5公尺，但受地形及滲流影響，始終未形成明顯溢流。

他指出，壩體主要由岩盤組成，相較土石壩更為穩固，不易因一般滲流或溢流遭沖刷破壞，考量萬榮鄉及鳳林鎮保全戶已長時間收容，中央應變中心決定將警戒燈號由紅色降為黃色，不過收容所除了老弱者先留下來觀察，其他人可先返家，並觀察至下午3時後再決定是否進一步調整。

季連成強調，萬里溪兩側堤防內河道區域仍維持紅色警戒，嚴禁任何人員及機具進入；橋梁、鐵路及重要設施也將持續派員監控，地方防災措施及鳳林鎮變電所防護作業也持續維持運作。

花蓮縣萬里溪堰塞湖水位持續攀升，且蓄水量持續增加，但今天清晨空拍仍未發現溢流情況。圖／林保署花蓮分署提供