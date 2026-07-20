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萬里溪堰塞湖降為黃警 季連成：河道仍維持紅警

中央社／ 台北20日電

災害應變中心最新資訊，花蓮萬里溪堰塞湖水位已高於原推估壩頂1.23公尺，但上升速度已趨緩。指揮官季連成今天裁示，調降陸域紅色警戒為黃色，但河道範圍內仍維持紅色警戒。

中央災害應變中心今天上午9時召開萬里溪堰塞湖情資研判會議暨工作會報。堰塞湖水位高約1088.72公尺，已高於壩頂高程約1.23公尺，蓄水量約563.71萬噸。

農業部林業及自然保育署花蓮分署長黃群策會中表示，今天凌晨6時空拍檢視，尚未有溢流的現象。

黃群策指出，目前壩體最上方滲流點水流沿著壩體表面往下游流出，下邊坡滲流點偶有濁水流出；滲流處持續有濁水流出，雖然滲水量增大，但判斷洪水對下游影響仍侷限於河道內。

黃群策說，壩頂土石仍發生零星崩塌，上游入流量減去滲水流量，水位、蓄水體積穩定升高中。潰決時間可能從數小時到數天，要視降累積雨量、上游入流量、滲水量及殘壩材料而定，具高度不確定性。

至於水位高度已高於壩頂，卻仍未溢流的原因，黃群策進一步說明，先前曾進行3次測量壩頂高度，最後一次是7月8日，後續發現現場還是會有零星崩落，這些零星崩落有可能讓壩長高，但是因為這些長高的位置都比較鬆散，所以沒有辦法視為壩頂高程；另外，因為不是實際去精確測算一定會存在有一些科學誤差。

中華防災學會補充，昨天因為下雨，最大上升速度每小時大概10公分，現在已逐漸降到每小時2公分。上升速度趨緩，其實在某種程度上也可以代表是溢流現象，只是現在看到的值跟降雨前很類似，也可能只是回到正常值，因此沒辦法完全確認是否已經開始溢流。

指揮官季連成裁示，現在水位上升緩慢，也因為滲漏點位多、水量也增加，雖然水位高度已超過壩頂，但由於壩體都是岩盤，相對支撐力道比較穩固，花蓮萬榮林鄉、鳳林鎮收容居民也已經很多天，因此決定將紅色警戒降為黃色警戒。

季連成指出，河道仍然維持紅色警戒，包含整個河道、萬里溪橋的河道，兩側堤防之內，嚴禁任何機具還有人員進入；另外鐵公路仍要維持監測，鳳林鎮的變電所，包含當地防災的工作仍然維持防災狀態，不可以拆除、結束。

花蓮 堰塞湖

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