侯友宜訪台東江賢二藝術園區 拚三鶯藝術聚落壯大

新北市長侯友宜率市府團隊前往台東縣東河鄉江賢二藝術園區，透過公益平台文化基金會董事長嚴長壽介紹，了解園區規畫、建築設計及營運理念，並交流藝術文化、觀光發展與城市品牌經驗。侯說，新北市美術館開館後，結合捷運三鶯線、鶯歌陶博館及周邊文化聚落，逐步串聯場館、交通、產業與觀光資源。

侯友宜昨天一早搭飛機前往台東，參訪2026台東博覽會，與台東縣長饒慶鈴及縣府團隊交流。侯友宜表示，新北與台東同樣擁有山海資源及多元族群，盼雙方持續拓展農產、文化及觀光合作。

2026台東博覽會以「SLOW FOR LIFE」為主題，以「全台東都是展場」為概念。在「夢想東升－WALK IN熱氣球」主題館，可透過沉浸式體驗，認識熱氣球的構造及操作流程等。侯友宜在互動體驗中，選擇媽祖造型熱氣球，寫下「夢想起飛！新北、台東安居樂業」。

侯友宜表示，台東整合各鄉鎮文化、產業與觀光資源，讓展覽走入地方生活；新北2023年台灣設計展也是以城市為展場，吸引超過658萬人次參觀，持續透過新北市美術館及捷運三鶯線串聯文化與觀光資源。

侯友宜指出，新北與台東今年首度合作辦理「新北南島文化節」，邀請台東跨國共演團隊至八里演出，呈現東海岸音樂與文化特色，期盼以此次交流為基礎，發展跨縣市合作典範。

另外，在農業交流方面，去年台東蔬果透過新北果菜公司及新北市農會平台運銷達331.3公噸，侯友宜強調，今年一樣「來多少、賣多少！」新北與台東持續拓展產銷合作，包括辦理農產展售活動，協助優質農產品拓展北部市場。雙方也推動青農及茶產業交流，坪林青農曾赴台東紅烏龍合作社考察營運經驗，今年新北首度辦「國際精品茶葉大賞」，也邀台東茶產業代表當評審，深化產銷、青農及茶產業合作。

侯友宜一行人昨也參訪江賢二藝術園區，該園區2025年3月落成，江賢二舊畫室擴建而成，也是「2026台東博覽會」響應展區之一。園區順應山勢，結合自然光影、太平洋景觀與藝術創作，呈現藝術與自然融合的特色。侯友宜表示，園區善用在地自然環境，透過藝術、建築及景觀設計，呈現台東的地方特色，也為城市觀光增添文化內容。

侯聽取「光之花園＆歐洲隨筆」特展介紹，了解江賢二於台東、法國巴黎及葡萄牙里斯本等地的創作，呈現藝術家近年在不同城市的創作歷程，以及園區推動國際藝術交流的情形。

侯友宜指出，新北市美術館開館後，結合捷運三鶯線、鶯歌陶瓷博物館及周邊文化聚落，逐步串聯文化場館、交通建設、地方產業與觀光資源。新北與台東各具自然與文化特色，透過此次參訪，可相互分享文化場館結合地方環境及觀光發展的經驗。

新北市長侯友宜率市府團隊前往台東縣東河鄉江賢二藝術園區，透過公益平台文化基金會董事長嚴長壽介紹，了解園區規畫、建築設計及營運理念，並交流藝術文化、觀光發展與城市品牌經驗。圖／新北市新聞局提供

侯友宜昨天一早搭飛機前往台東，參訪2026台東博覽會，與台東縣長饒慶鈴及縣府團隊交流。侯表示，新北與台東同樣擁有山海資源及多元族群，盼雙方持續拓展農產、文化及觀光合作。圖／新北市新聞局提供