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萬里溪堰塞湖 水位續升暫未溢流

聯合報／ 記者王思慧胡瑞玲／連線報導

花蓮萬里溪堰塞湖自上月廿一日發現至今近一個月，水量逼近壩頂，原預估昨傍晚將溢流，雖然水位已超過一○八七公尺，但至截稿前仍未出現溢流。林業及自然保育署花蓮分署表示，目前壩體未見異常破壞跡象，將持續透過水位計與空拍監測掌握最新變化。

花蓮萬里溪堰塞湖截至昨晚尚未溢流，台鐵公司表示，今天中午十二時前全線各級列車正常行駛，中午十二時後的列車行駛資訊，將視萬里溪堰塞湖水位溢流變化，於今早十時前公布。期間如有重大營運調整事項，將依據中央災害應變中心第十四次工作會報會議裁示後，發布新聞稿。另提醒旅客，出門前請確認列車運行狀況，可從台鐵公司官網、廿四小時旅客服務電話或各就近車站詢問。

林保署原先研判堰塞湖可能於昨天下午五時至六時溢流，但該時間點並未溢流。花蓮分署長黃群策表示，原因可能是水位上升速度低於原先推估，或壩體受邊坡崩落影響而再度增高，導致溢流時間延後。

黃群策表示，推估存在一定程度的科學誤差，只要湖水持續上升，超越壩頂高程，最終會發生溢流；以去年馬太鞍溪堰塞湖為例，當時水位同樣在接近壩頂後又增加約一公尺才開始溢流，實際時間比原先預估晚了兩至三小時。

黃群策說，目前持續透過水位監測掌握變化情形，若水位數值停止上升，維持平穩，代表湖水已開始越過壩體，或是入流量與滲流量達到平衡；如果水位出現下降，則可視為已發生溢流，正密切觀察各項監測數據變化。

外界擔憂重演去年馬太鞍溪堰塞湖潰決事件，黃群策指出，兩者條件差異甚大，萬里溪堰塞湖屬單側崩塌形成，另一側仍有穩固岩盤與土層支撐，且壩體由大量巨石堆積，結構穩定度與馬太鞍溪堰塞湖不同，短時間內未必會遭洪水沖毀。

黃群策強調，雖滲流水量逐漸增加，但尚未出現可能造成管湧的條件，未來湖水越過壩頂開始溢流，在河道狹窄的萬里溪上，洪水如何沖刷壩體，這仍存在高度不確定性，需維持紅色警戒。

花蓮 堰塞湖 馬太鞍溪

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