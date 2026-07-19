快訊

影／台灣大道集合住宅夜間狂竄火焰！5人受困待援 警消搶救中

修手機要給密碼？他相簿遭開15分鐘「親密照恐被看光」 店家1句話回應超心寒

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇澳冷泉活動「封街」狂歡！潑水大戰嗨翻天、首波黃金得主幸運出爐

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「狂歡潑水節」在太平路、中山路一段封街舉辦，蘇澳鎮長李明哲帶領25支踩街隊伍與來自各地的遊客紛紛帶上水槍，換上護目鏡、拖鞋等裝備，展開盛夏清涼水戰。圖／公所提供
「狂歡潑水節」在太平路、中山路一段封街舉辦，蘇澳鎮長李明哲帶領25支踩街隊伍與來自各地的遊客紛紛帶上水槍，換上護目鏡、拖鞋等裝備，展開盛夏清涼水戰。圖／公所提供

受颱風影響延期的宜蘭蘇澳「冷泉音樂會」及「狂歡潑水節」連接兩天登場，同時也抽出首波黃金月月抽的幸運兒，尤其今天下午潑水節，公所為了讓大家開心噴水享清涼，特別封閉蘇澳火車站路段，讓遊客帶著水槍、換上護目鏡盡情玩樂，水花飛濺下，尖叫歡笑聲此起彼落，氣氛超嗨。

蘇澳冷泉觀光系列活動周六日展開，吸引不少觀光客。18日晚間由「冷泉音樂會」揭開序幕，邀請翁立友、楊哲、唐儷、鄔兆邦等實力唱將輪番獻唱，現場設有美食手作市集及多元宣導攤位；此外6月18日至9月10日舉辦的「蘇澳黃金月月抽」活動，由鎮長李明哲在冷泉音樂會現場抽出首波黃金幸運得主。

今天下午是民眾喜愛的「狂歡潑水節」，太平路、中山路一段全面封街。蘇澳鎮長李明哲帶領25支踩街隊伍與來自各地的遊客紛紛帶上水槍，換上護目鏡、拖鞋等裝備，齊聚蘇澳火車站前，展開盛夏清涼水戰。

活動期間社區守望相助隊及警察同仁協助維護交通秩序與安全，讓民眾盡情享受潑水樂趣，道路兩旁居民也主動響應活動，在自家門前設置補給站，一面「水力全開」與踩街隊伍互打水仗，一面熱心幫民眾補充「水彈」，熱鬧有趣。

鎮長李明哲表示，蘇澳冷泉觀光系列活動結合冷泉、海洋、音樂及在地特色，並串聯商圈、市集及觀光景點，展現蘇澳多元豐富的旅遊魅力，今年雖因颱風影響調整活動日期，但活動內容皆精心籌備，以更完善品質迎接遊客。

接下來系列活動8月1日在豆腐岬舉辦「海洋嘉年華」，9月12日有「民歌音樂饗宴」在蜡藝蠟筆城堡登場。更多活動資訊請至蘇澳鎮公所網站查詢，或追蹤臉書粉絲專頁「水水蘇澳」。

蘇澳鎮長李明哲在冷泉音樂會現場，抽出首波黃金幸運得主。圖／公所提供
蘇澳鎮長李明哲在冷泉音樂會現場，抽出首波黃金幸運得主。圖／公所提供

水槍熱力四射，「狂歡潑水節」清涼一夏。圖／公所提供
水槍熱力四射，「狂歡潑水節」清涼一夏。圖／公所提供

連值勤員警都被噴水，戲水民眾笑得開心。圖／公所提供
連值勤員警都被噴水，戲水民眾笑得開心。圖／公所提供

蘇澳冷泉觀光系列活動由「冷泉音樂會」打頭陣，邀請翁立友、楊哲、唐儷、鄔兆邦等實力唱將輪番獻唱，今天下午則是狂歡潑水節，民眾連嗨兩天。圖／公所提供
蘇澳冷泉觀光系列活動由「冷泉音樂會」打頭陣，邀請翁立友、楊哲、唐儷、鄔兆邦等實力唱將輪番獻唱，今天下午則是狂歡潑水節，民眾連嗨兩天。圖／公所提供

翁立友 蘇澳 宜蘭

延伸閱讀

從戲水到觀光一次到位 集集砸3000萬打造暑假最夯親子新據點

「苗栗幣」搶手 昨、今第一波活動任務解鎖 民眾開心賺50點

第三屆《永續好日子》松菸登場！首創親子共學導覽培養「小小永續長」翻轉日常

自行車／「富貴騎跡」邀全民騎遊皇冠海岸 9月12日從富貴角出發

相關新聞

台東大溪海灘發現豆腐鯊擱淺死亡 送鯨豚研究中心追查死因

台東縣大溪海灘今早發現一隻巨大鯨鯊擱淺在沙灘上，海巡署東部分署安檢所人員獲報趕抵現場，可惜這隻豆腐鯊已明顯死亡，聯繫相關單位後吊掛上岸進行後續處理。

「抹茶山」邊坡施工封半年 張景森直擊工程批「呼攏」嗆捐百萬獎金

宜蘭朝山聖地「抹茶山」因邊坡施工封路，行政院前政委張景森昨天參加抹茶山越野跑，也實地勘查封路工程。他今天貼文批評，300萬元的小工程封路半年，現場車輛進出順暢、主體已完工，縣府先前稱「須人力搬運」根本是呼攏百姓，若經費有難，他願捐100萬元作為趕工獎金，力拚7月底完工放行。

蘇澳冷泉活動「封街」狂歡！潑水大戰嗨翻天、首波黃金得主幸運出爐

受颱風影響延期的宜蘭蘇澳「冷泉音樂會」及「狂歡潑水節」連接兩天登場，同時也抽出首波黃金月月抽的幸運兒，尤其今天下午潑水節，公所為了讓大家開心噴水享清涼，特別封閉蘇澳火車站路段，讓遊客帶著水槍、換上護目鏡盡情玩樂，水花飛濺下，尖叫歡笑聲此起彼落，氣氛超嗨。

丹青不老！宜蘭美術館「魏琴孫書畫回顧展」 歷經颱風珍貴原作重現

一生以創作、教育與文化奉獻宜蘭的藝術家魏琴孫，是戰後台灣水墨藝術與蘭陽藝壇的重要代表人物，畢生從事創作，曾當過老師，也到縣政府擔任公務員，創立「蘭陽畫會」貢獻良多。宜蘭美術館正為他舉辦「丹青不老-魏琴孫書畫回顧展」， 其中有些是歷經颱風浩劫搶救回來的作品，彌足珍貴。

花蓮搭建文化交流舞台 首邀湖北攜手原民樂舞共展藝文魅力

為持續推動文化藝術交流，打造花蓮成為兼具多元文化的重要城市，花蓮縣於7月19日（星期日）在台灣原住民族文化館舉辦「2026《天籟樂舞×楚風原韻》藝文展演」，由花蓮在地「阿勒飛斯文化藝術團」攜手湖北省歌劇舞劇院、湖北省戲曲藝術劇院同台演出，以原住民族樂舞、民族音樂及傳統戲曲共同呈現一場跨越地域、融合文化的藝術盛宴，透過藝術語言串聯彼此情誼。

花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量飆破538萬噸 距壩頂只差6公分仍未溢流

花蓮萬里溪堰塞湖水位持續攀升，雖然蓄水量已達紅色警戒標準，目前尚未出現溢流情形。林業及自然保育署花蓮分署今天表示，截至下午3時，湖面高程已達1087.44公尺，距離1087.5公尺壩頂僅剩約6公分，若無重大變化，預估今天傍晚5至6時有機會到達壩頂高程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。