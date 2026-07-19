蘇澳冷泉活動「封街」狂歡！潑水大戰嗨翻天、首波黃金得主幸運出爐

受颱風影響延期的宜蘭蘇澳「冷泉音樂會」及「狂歡潑水節」連接兩天登場，同時也抽出首波黃金月月抽的幸運兒，尤其今天下午潑水節，公所為了讓大家開心噴水享清涼，特別封閉蘇澳火車站路段，讓遊客帶著水槍、換上護目鏡盡情玩樂，水花飛濺下，尖叫歡笑聲此起彼落，氣氛超嗨。

蘇澳冷泉觀光系列活動周六日展開，吸引不少觀光客。18日晚間由「冷泉音樂會」揭開序幕，邀請翁立友、楊哲、唐儷、鄔兆邦等實力唱將輪番獻唱，現場設有美食手作市集及多元宣導攤位；此外6月18日至9月10日舉辦的「蘇澳黃金月月抽」活動，由鎮長李明哲在冷泉音樂會現場抽出首波黃金幸運得主。

今天下午是民眾喜愛的「狂歡潑水節」，太平路、中山路一段全面封街。蘇澳鎮長李明哲帶領25支踩街隊伍與來自各地的遊客紛紛帶上水槍，換上護目鏡、拖鞋等裝備，齊聚蘇澳火車站前，展開盛夏清涼水戰。

活動期間社區守望相助隊及警察同仁協助維護交通秩序與安全，讓民眾盡情享受潑水樂趣，道路兩旁居民也主動響應活動，在自家門前設置補給站，一面「水力全開」與踩街隊伍互打水仗，一面熱心幫民眾補充「水彈」，熱鬧有趣。

鎮長李明哲表示，蘇澳冷泉觀光系列活動結合冷泉、海洋、音樂及在地特色，並串聯商圈、市集及觀光景點，展現蘇澳多元豐富的旅遊魅力，今年雖因颱風影響調整活動日期，但活動內容皆精心籌備，以更完善品質迎接遊客。

接下來系列活動8月1日在豆腐岬舉辦「海洋嘉年華」，9月12日有「民歌音樂饗宴」在蜡藝蠟筆城堡登場。更多活動資訊請至蘇澳鎮公所網站查詢，或追蹤臉書粉絲專頁「水水蘇澳」。

蘇澳鎮長李明哲在冷泉音樂會現場，抽出首波黃金幸運得主。圖／公所提供

水槍熱力四射，「狂歡潑水節」清涼一夏。圖／公所提供

連值勤員警都被噴水，戲水民眾笑得開心。圖／公所提供