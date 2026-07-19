聽新聞
0:00 / 0:00
蘇澳冷泉活動「封街」狂歡！潑水大戰嗨翻天、首波黃金得主幸運出爐
受颱風影響延期的宜蘭蘇澳「冷泉音樂會」及「狂歡潑水節」連接兩天登場，同時也抽出首波黃金月月抽的幸運兒，尤其今天下午潑水節，公所為了讓大家開心噴水享清涼，特別封閉蘇澳火車站路段，讓遊客帶著水槍、換上護目鏡盡情玩樂，水花飛濺下，尖叫歡笑聲此起彼落，氣氛超嗨。
蘇澳冷泉觀光系列活動周六日展開，吸引不少觀光客。18日晚間由「冷泉音樂會」揭開序幕，邀請翁立友、楊哲、唐儷、鄔兆邦等實力唱將輪番獻唱，現場設有美食手作市集及多元宣導攤位；此外6月18日至9月10日舉辦的「蘇澳黃金月月抽」活動，由鎮長李明哲在冷泉音樂會現場抽出首波黃金幸運得主。
今天下午是民眾喜愛的「狂歡潑水節」，太平路、中山路一段全面封街。蘇澳鎮長李明哲帶領25支踩街隊伍與來自各地的遊客紛紛帶上水槍，換上護目鏡、拖鞋等裝備，齊聚蘇澳火車站前，展開盛夏清涼水戰。
活動期間社區守望相助隊及警察同仁協助維護交通秩序與安全，讓民眾盡情享受潑水樂趣，道路兩旁居民也主動響應活動，在自家門前設置補給站，一面「水力全開」與踩街隊伍互打水仗，一面熱心幫民眾補充「水彈」，熱鬧有趣。
鎮長李明哲表示，蘇澳冷泉觀光系列活動結合冷泉、海洋、音樂及在地特色，並串聯商圈、市集及觀光景點，展現蘇澳多元豐富的旅遊魅力，今年雖因颱風影響調整活動日期，但活動內容皆精心籌備，以更完善品質迎接遊客。
接下來系列活動8月1日在豆腐岬舉辦「海洋嘉年華」，9月12日有「民歌音樂饗宴」在蜡藝蠟筆城堡登場。更多活動資訊請至蘇澳鎮公所網站查詢，或追蹤臉書粉絲專頁「水水蘇澳」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。