丹青不老！宜蘭美術館「魏琴孫書畫回顧展」 歷經颱風珍貴原作重現

一生以創作、教育與文化奉獻宜蘭的藝術家魏琴孫，是戰後台灣水墨藝術與蘭陽藝壇的重要代表人物，畢生從事創作，曾當過老師，也到縣政府擔任公務員，創立「蘭陽畫會」貢獻良多。宜蘭美術館正為他舉辦「丹青不老-魏琴孫書畫回顧展」， 其中有些是歷經颱風浩劫搶救回來的作品，彌足珍貴。

魏琴孫1918出生，江蘇省興化人，幼年受私塾教育，歷經抗日戰爭、國共內戰，1949年隨政府來台落腳基隆，後於1954年定居宜蘭，展開近半世紀的教職與藝術生涯。他從國小教師、教育局督學到縣府新聞股長，不僅投入教育，也積極推動地方藝文，奠定宜蘭美術發展的重要基石。

魏琴孫1963年創立「蘭陽畫會」凝聚書畫人才，舉辦會員展、兒童畫展及藝術交流，促進中西畫融合，對蘭陽藝壇影響深遠；他也設立「草橋畫廊」，與國內外藝術界交流，曾參與日本、韓國等國際書畫展，多次舉辦個展及回顧展，晚年更返回故鄉興化交流，展現兩岸文化連結。

這次回顧展將作品分為四大類：

第一細筆山水：以傳統皴法描繪山川，兼具嚴謹筆法與深遠意境，退休後作品更流露恬淡、隱逸的人生心境。

第二墨韻山水：強調潑墨與墨色層次，吸收現代水墨精神，在具象與抽象之間營造山水意象，展現創新風格。

第三松竹花卉：以松、竹、梅、蘭、菊、荷等題材寄寓高潔、堅毅與思鄉情懷，兼具文人畫精神與深厚筆墨功力。

第四書法作品：涵蓋篆、隸、楷、行、草各體，尤以行草最具代表性，氣勢雄健、筆力奔放，展現深厚書法修養。

策展人說，魏琴孫一生兼具藝術家、教育家與文化推動者三重身分，不僅留下大量書畫創作，也培育許多藝術人才，長女魏得璇等子女承襲藝術志業。

魏琴孫老師2000年逝世後，其作品雖遭象神颱風水患重創，但家人全力搶救保存，舉辦紀念展、設立獎助學金，延續其藝術精神。「丹青不老──魏琴孫書畫回顧展」展至9月20日，不僅回顧藝術成就，更肯定他對宜蘭美術發展的奠基貢獻，其精神正如展名「丹青不老」，歷久彌新。

「丹青不老-魏琴孫書畫回顧展」正在宜蘭美術館展出， 回顧展作品分成四大類，有山水畫也有書法，書法尤以行草最具代表性。 圖／民眾提供

「丹青不老-魏琴孫書畫回顧展」正在宜蘭美術館展出， 回顧展作品分成四大類，有山水畫也有書法，書法尤以行草最具代表性。 圖／宜蘭美術館提供

「丹青不老-魏琴孫書畫回顧展」正在宜蘭美術館展出， 回顧展作品分成四大類，有山水畫也有書法，書法尤以行草最具代表性。 圖／民眾提供

魏琴孫先生與宜蘭國寶級畫家王攀元，兩人生前的開心合影，留下難得鏡頭。圖／家屬提供