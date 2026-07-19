從擔心落水到鼓起勇氣...26名身障勇士今從和平島 划獨木舟勇渡基隆嶼

來自全台各地的26名肢體障礙「勇士」，今到基隆和平島參加「無障礙獨木舟勇渡基隆嶼」活動，為台灣無障礙海洋活動寫下了新的里程碑。成骨不全症患者（玻璃娃娃）曾冠華，與其他身障者一樣克服落水恐懼，完成探索海洋、親近自然的心願。

這場活動由基隆市政府、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會（輪椅夢公園聯盟）、觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處及和平島地質公園共同籌辦。基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，為所有參與挑戰的勇士加油打氣。

邱佩琳表示，市府持續打造共融友善城市，從交通、公共空間到休閒遊憩，不斷推動各項無障礙措施，希望每位市民都能平等參與城市生活。市府也推動海洋平權，讓身心障礙朋友有機會享受海洋，打造基隆成為一座真正沒有障礙的海洋城市。

基市府社會處長楊玉欣說，「沒有障礙的人，只有障礙的環境」，26名肢體障礙勇士從和平島划向基隆嶼，不僅考驗體能、意志力，更需要團隊合作與彼此扶持，也是「海洋不設限」理念最具體的實踐。

和平島地質公園近年持續推動無障礙旅遊、海洋環境教育及永續旅行，曾獲國際無障礙旅遊獎項肯定。「勇渡基隆嶼」活動透過專業訓練、安全規畫及跨領域合作，如願完成。和平島地質公園今年也與輪椅夢公園，合辦20梯次、超過500名障礙者參加獨木舟海上假期活動，持續打造讓每個人都能安心靠近、自在探索的友善環境。

曾冠華回憶，過去雖逐一克服許多陸地活動，但未曾接觸海洋運動。為了這次海上體驗，他6月間開始集訓，接觸到海水時，會擔心萬一落如何是好？但經過教練細心指導，加上幾次訓練操作獨木舟划至八斗子漁港，讓他相信「我也可以做到」，鼓勵所有身障朋友都可以敞開心胸，嘗試接受海洋挑戰。

來自全台各地的26名肢體障礙「勇士」，今到基隆和平島參加「無障礙獨木舟勇渡基隆嶼」活動。圖／和平島地質公園提供

來自全台各地的26名肢體障礙「勇士」，今到基隆和平島參加「無障礙獨木舟勇渡基隆嶼」活動。圖／基市府提供