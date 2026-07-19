花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量飆破538萬噸 距壩頂只差6公分仍未溢流

花蓮萬里溪堰塞湖水位持續攀升，雖然蓄水量已達紅色警戒標準，目前尚未出現溢流情形。林業及自然保育署花蓮分署今天表示，截至下午3時，湖面高程已達1087.44公尺，距離1087.5公尺壩頂僅剩約6公分，若無重大變化，預估今天傍晚5至6時有機會到達壩頂高程。

根據最新監測資料，萬里溪堰塞湖目前蓄水量約538.85萬噸，花蓮分署長黃群策指出，目前上游集水區多雲、降雨不明顯，入流量維持穩定，但後續降雨情況仍具高度不確定性，因此實際溢流時間仍需持續觀察。

黃群策表示，空拍監測顯示壩體滲流水量較先前增加，並有濁水持續流出，但尚未發現壩體出現破壞、裂縫或崩塌等異常徵兆；下游河道水量也未明顯增加，僅水質較為混濁，整體狀況與前2天相近。

他指出，目前主要滲流點仍維持在海拔1082公尺附近，未見向更高處擴大的現象，雖然湖面已非常接近壩頂，但從監測結果來看，壩體整體結構仍保持穩定。

黃群策分析，若在天氣穩定情況下發生溢流，推估每小時流量約0.5萬噸、每日約12至14萬噸，由於堰塞壩主要由巨石及碎石堆積形成，僅靠晴天條件下的溢流水量，要快速沖刷甚至破壞壩體結構並不容易。

另外，今天上午至下午期間，上游幾乎沒有明顯降雨，入流量維持約每秒1.5立方公尺，換算每小時約有5400噸水量流入湖區，因此仍維持先前預估，最快於傍晚5至6時接近或達到壩頂高程。

黃群策表示，將持續透過空拍、地面巡查及水位監測掌握最新狀況，一旦發現壩體異常或潰決徵兆，將立即通知下游相關單位應變；至於水位達到1087.5公尺後是否立即溢流，仍需透過現場觀測確認湖水是否越過溢流點，才能進一步判定。