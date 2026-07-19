侯友宜訪台東博覽會與饒慶鈴搭乘「熱氣球」 將攜手為雙十國慶打拚

立法院長韓國瑜宣布今年國慶晚會在新北、國慶焰火在台東，恰巧新北市府團隊前往台東進行三天兩夜縣市交流，縣長饒慶鈴今日化身解說員，引領新北市長侯友宜參觀台東博覽會A5「夢想東昇 WALK IN熱氣球」、搭乘熱氣球模擬器。兩人互道加油，有信心把今年的中華民國國慶活動辦得精彩又有意義。

2026台東博覽會涵蓋9大展區及23場主題展覽，逾200場活動舉辦至8月20日結束。繼台北市長蔣萬安後，新北市府團隊也在18日至20日來台東進行縣市交流，走訪A1主場館「活的學校」、A2「未來超市」及A7「台東舊站>>>台東線」等展館。

新北市長侯友宜今早搭飛機到台東與團隊會合，台東縣長饒慶鈴親赴機場迎接，導覽侯一行人前往台東舊站特區參觀熱氣球主題館，介紹每年的熱氣球特色及飛行條件等，分享台東如何讓熱氣球從觀光活動出發，逐年發展為具辨識度的城市品牌。最後兩人搭乘自由飛模擬器，在地面感受高空飛翔趣味。

饒慶鈴表示，縣府梳理歷年來的慢經濟、文化、觀光、永續及地方創生等面向行動，透過博覽會對外分享，期待日後能與新北市持續交流，讓彼此的治理經驗成為推動城市進步的養分。今年國慶日相關活動也將與新北密切合作。

侯友宜說，今年立法院特別責成新北市負責國慶晚會、台東負責國慶煙火；他希望台東、新北一起加油，全台灣每一個人都可以安居樂業，不管任何地方，都能看到中華民國國旗飄揚。

A5「夢想東昇 WALK IN熱氣球」設置飛行模擬器，完整呈現台東山海美景。記者徐白櫻／攝影

A5「夢想東昇 WALK IN熱氣球」設在舊站特區，策展單位將熱氣球改造成遊客可以進入的參觀空間，內部空間飄散青草香氛、規畫多項互動體驗，還可拍攝短影片、免費郵寄明信片。記者徐白櫻／攝影