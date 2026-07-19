「抹茶山」邊坡施工封半年 張景森直擊工程批「呼攏」嗆捐百萬獎金

宜蘭朝山聖地「抹茶山」因邊坡施工封路，行政院前政委張景森昨天參加抹茶山越野跑，也實地勘查封路工程。他今天貼文批評，300萬元的小工程封路半年，現場車輛進出順暢、主體已完工，縣府先前稱「須人力搬運」根本是呼攏百姓，若經費有難，他願捐100萬元作為趕工獎金，力拚7月底完工放行。

這起爭議源於抹茶山因災害復建工程，自6月起封路施工半年，曾遭張景森痛批缺乏配套「呈現腦死」。昨天聖母山莊登高賽之後，張再度貼文，透露自己完賽後與跑友親自直擊工地，現場怪手與卡車出入順暢，主要的水泥駁坎與路基早已完工。

他直言，剩下的小工程估計一周就能搞定，根本不需要拖拉半年，且步行通過並無危險，縣府先前對外界的解釋顯然是說了謊。

張景森喊出捐百萬元「直球對決」，他強調，自己無意追究縣府，但建議應立即與廠商協調趕工，若縣府編列趕工獎金有困難，「小弟願意捐贈100萬元！」這筆金額高達該工程總經費的三分之一，全數作為廠商提前在7月底完工的激勵獎金，只希望這座觀光聖地能提早恢復通行，讓山友能上山、地方商家能恢復生意。

面對張景森的百萬獎金，宜蘭縣政府農業處回應，相關整治工程均在合理工期內持續趕工，會努力在安全無虞的前提下提早開放。

不過，網路也引發兩極討論，網友要他直接捐、讚他突破官僚盲點；但也有人支持縣府認為，張景森忽略了宜蘭多雨天候與水泥法定的養護期，若一味為了追求速度而盲目趕工，萬一再度發生坍方或落石傷人意外，後續的國賠與刑事責任，根本沒有人承擔得起。