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花蓮豐年節外舉牌竟遭帶離 警方盤查蒙面男 網友怒轟言論自由受限

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮太平洋南島聯合豐年節昨晚活動上，一名身穿原住民族傳統服飾的男子在會場外手持標語表達意見，卻遭警方上前盤查並帶離現場，引起網友撻伐。雖然警方解釋因男子蒙面且配戴傳統佩刀，基於安全考量依法查證身分，但仍有不少網友質疑執法是否逾越界線。

「太平洋南島聯合豐年節」16日起在花蓮市德興大草坪展開為期4天活動，昨晚一名男子身著阿美族傳統服裝、頭戴羽冠，手持以中文、原住民族語及英文書寫的標語，靜靜站在會場入口附近，表達自己不喜歡聯合豐年「節」活動、不想成為政治宣傳品等。

沒想到多名員警上前要求男子出示身分證件，男子認為自己僅和平表達意見，質疑警方盤查理由，並當場高聲詢問執法依據，吸引不少民眾圍觀，隨後警方將男子帶離現場，過程畫面被民眾拍下並上傳社群平台，引發熱議。

不少網友認為，男子並未喧鬧或妨礙活動，只是以靜默方式表達立場，卻遭警方帶離，批評此舉形同打壓言論自由，也有民眾發現，該名男子去年大罷免期間，曾多次出現在公共活動場合，以舉牌方式表達個人訴求；也曾在花崗國中前舉牌聲援「葉霸」葉春蓮老師等。

花蓮警分局長鍾國楨在網友貼文下方說明，警方當時接獲民眾反映，指現場有男子蒙面舉牌且身掛原住民傳統佩刀，造成部分民眾不安。警方基於保障言論自由立場，原先僅在旁守望維護安全，但男子結束表意後朝人群方向移動，考量其蒙面且攜帶刀具，可能衍生維安風險，因此上前實施盤查，男子拒絕配合查驗身分，員警才將他帶至活動前進指揮所進一步確認身分及了解情況。

警方指出，蒙面及配戴傳統佩刀行為是否涉及社會秩序維護法第63條規定，將兼顧原住民族文化傳統與法規適用審慎處理。分局長鍾國禎呼籲，民眾參加慶典活動，務必遵守公共秩序，進入會場不得無故攜帶刀械，警方持續加強會場秩序及安全維護作為。

不過警方說明並未平息爭議，網路上仍有不少民眾質疑警方帶離男子的法源依據及必要性，認為相關作為恐涉及限制人身自由，也引發外界對集會表意及言論自由保障的討論。

蒙面男子昨晚在花蓮「太平洋南島聯合豐年節」活動會場外，舉牌表達意見，警方以佩刀引恐慌為由需盤查，因拒不配合查驗身分，直接被帶離現場。圖／民眾提供
蒙面男子昨晚在花蓮「太平洋南島聯合豐年節」活動會場外，舉牌表達意見，警方以佩刀引恐慌為由需盤查，因拒不配合查驗身分，直接被帶離現場。圖／民眾提供

蒙面男子昨晚在花蓮「太平洋南島聯合豐年節」活動會場外，舉牌表達意見，警方以佩刀引恐慌為由需盤查，因拒不配合查驗身分，直接被帶離現場。圖／民眾提供
蒙面男子昨晚在花蓮「太平洋南島聯合豐年節」活動會場外，舉牌表達意見，警方以佩刀引恐慌為由需盤查，因拒不配合查驗身分，直接被帶離現場。圖／民眾提供

蒙面男子昨晚在花蓮「太平洋南島聯合豐年節」活動會場外，舉牌表達意見，警方以佩刀引恐慌為由需盤查，因拒不配合查驗身分，直接被帶離現場。圖／民眾提供
蒙面男子昨晚在花蓮「太平洋南島聯合豐年節」活動會場外，舉牌表達意見，警方以佩刀引恐慌為由需盤查，因拒不配合查驗身分，直接被帶離現場。圖／民眾提供

豐年節 花蓮 原住民

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