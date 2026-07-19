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影／基隆親子童樂做公益 YOYO家族、佩佩豬、企鵝家族人氣爆

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「親子同樂藝起童樂趣基隆」活動昨晚在基隆表演藝術中心登場。圖／基隆市政府提供
「親子同樂藝起童樂趣基隆」活動昨晚在基隆表演藝術中心登場。圖／基隆市政府提供

親子同樂藝起童樂趣基隆」活動昨晚在基隆表演藝術中心登場，YOYO家族哥哥姐姐、超人氣卡通明星佩佩豬、PINGU企鵝家族及國際IP等知名卡通演出，人潮擠爆，現場歌舞不斷、小朋友笑聲連連，台上動感唱跳、台下熱情互動，副市長邱佩琳與大小朋友同樂，現場氣氛熱烈。

YOYO家族柳丁哥哥、KIWI姐姐、菠菜哥哥、蔓越莓姐姐、酪梨姐姐及番茄姐姐的唱跳表演，並與超人氣卡通明星佩佩豬同台演出，有獎徵答及互動遊戲讓大小朋友近距離與喜愛的哥哥姐姐及卡通明星同樂。

高達4公尺的PINGU企鵝家族大型氣偶，不少家長帶著孩子排隊拍照留念，留下珍貴回憶。主辦單位也貼心準備小禮物贈送每位入場小朋友，並設置趣味問答。

邱佩琳表示，大家踴躍響應發票換門票活動，不僅共同欣賞精采演出，也透過募集發票發揮愛心，讓活動更具公益意義。「親子同樂藝起童樂趣基隆」今年邁入第四年，活動深受親子家庭喜愛，今年門票更在一天半內全數索取完畢，展現超高人氣。YOYO家族、佩佩豬、PINGU企鵝家族及國際IP等超人氣明星共同演出，希望陪伴大小朋友度過歡樂又充實的一天，也讓更多家庭留下美好的暑假回憶。

基隆市政府持續打造友善育兒與幸福宜居城市，積極推動各項親子及家庭照顧政策，希望讓每個家庭都能感受到市府的用心。暑假期間，除了親子活動外，也歡迎家長帶著孩子前往七堵室內兒童樂園、各區親子館，以及7月4日至8月30日登場的暖暖親水季，一同享受豐富多元的暑期活動。

「親子同樂藝起童樂趣基隆」活動昨晚在基隆表演藝術中心登場。圖／基隆市政府提供
「親子同樂藝起童樂趣基隆」活動昨晚在基隆表演藝術中心登場。圖／基隆市政府提供

「親子同樂藝起童樂趣基隆」活動昨晚在基隆表演藝術中心登場。圖／基隆市政府提供
「親子同樂藝起童樂趣基隆」活動昨晚在基隆表演藝術中心登場。圖／基隆市政府提供

「親子同樂藝起童樂趣基隆」活動昨晚在基隆表演藝術中心登場。圖／基隆市政府提供
「親子同樂藝起童樂趣基隆」活動昨晚在基隆表演藝術中心登場。圖／基隆市政府提供

「親子同樂藝起童樂趣基隆」活動昨晚在基隆表演藝術中心登場。圖／基隆市政府提供
「親子同樂藝起童樂趣基隆」活動昨晚在基隆表演藝術中心登場。圖／基隆市政府提供

「親子同樂藝起童樂趣基隆」活動昨晚在基隆表演藝術中心登場。圖／基隆市政府提供
「親子同樂藝起童樂趣基隆」活動昨晚在基隆表演藝術中心登場。圖／基隆市政府提供

基隆 親子 柳丁哥哥 YOYO家族

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