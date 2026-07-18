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影／80年紅磚屋變身青年夢工場 謝國樑：來發揮專長實現夢想

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
80年老舊紅磚屋變身青年夢工場啟用，謝國樑：青年政策再升級。圖／基隆市政府提供
80年老舊紅磚屋變身青年夢工場啟用，謝國樑：青年政策再升級。圖／基隆市政府提供

基隆正濱漁港旁一棟近80年老舊紅磚屋，原是農業部水產試驗所宿舍，市府改建為首座「基隆青年夢工場」，今天開幕，是集青年培力、創業支持、地方創生於一體的重要平台。市長謝國樑說，象徵基隆青年政策全面升級，從支持青年邁向陪伴青年創造城市未來的新階段。

啟用典禮由國樑主持，國家發展委員會、海洋委員會、教育部青年發展署及農業部水產試驗所代表及民代、地方人士等出席見證。

謝國樑表示，青年夢工場的成立是基隆青年政策的重要里程碑，也是中央與地方攜手合作的成果，感謝國家發展委員會提供補助支持，協助市府活化既有公共空間，打造屬於基隆青年的創新實踐基地。未來青年夢工場將成為青年凝聚力量、交流創意的重要平台，串聯政府、學校、產業及地方團隊，讓更多青年在這裡找到夥伴、發揮專長，共同參與城市發展，攜手打造基隆下一個四百年的嶄新篇章。

產業發展處長蔡馥嚀表示，市府近年持續推動青年創業補助、地方創生培育、青年實習媒合、青年參與公益補助及國際交流等多元政策，從創業支持、人才培育到公共參與，逐步建構完整的青年支持網絡。青年夢工場的成立，正是整合各項青年資源的重要平台，透過空間、服務與網絡串聯，協助青年從創意發想到實際行動，成為推動城市創新與轉型的重要力量。

「基隆青年夢工場」以「青年交流、創新實踐、地方共創」為核心理念，整體規劃共同工作空間、多功能活動空間及戶外活動廣場三大區域，未來將提供青年團隊辦公交流、提案討論、課程培力、成果展示及公共議題交流等多元功能，成為青年從構想到實踐的重要基地。

青年夢工場啟用後將展開為期3個月的試營運，透過實際使用情形蒐集青年及市民意見，持續優化空間管理及服務內容，使基地運作更貼近青年需求，逐步打造兼具交流、創新及公共參與功能的青年發展平台。

80年老舊紅磚屋變身青年夢工場啟用，謝國樑：青年政策再升級。圖／基隆市政府提供
80年老舊紅磚屋變身青年夢工場啟用，謝國樑：青年政策再升級。圖／基隆市政府提供

80年老舊紅磚屋變身青年夢工場啟用，謝國樑：青年政策再升級。圖／基隆市政府提供
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80年老舊紅磚屋變身青年夢工場啟用，謝國樑：青年政策再升級。圖／基隆市政府提供
80年老舊紅磚屋變身青年夢工場啟用，謝國樑：青年政策再升級。圖／基隆市政府提供

80年老舊紅磚屋變身青年夢工場啟用，謝國樑：青年政策再升級。記者游明煌／翻攝
80年老舊紅磚屋變身青年夢工場啟用，謝國樑：青年政策再升級。記者游明煌／翻攝

80年老舊紅磚屋變身青年夢工場啟用，謝國樑：青年政策再升級。圖／基隆市政府提供
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80年老舊紅磚屋變身青年夢工場啟用，謝國樑：青年政策再升級。圖／基隆市政府提供
80年老舊紅磚屋變身青年夢工場啟用，謝國樑：青年政策再升級。圖／基隆市政府提供

謝國樑 青年 基隆

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