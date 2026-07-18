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宜蘭蘇澳狂歡潑水節7月19日登場 封街打水戰享清涼

中央社／ 宜蘭縣18日電

宜蘭蘇澳「狂歡潑水節」明天下午舉辦，活動期間會場內的太平路、中山路1段封街管制，蘇澳鎮公所及蘇澳轉運站之間提供專車接駁，歡迎遊客前往享受水花飛舞的消暑樂趣。

宜蘭縣蘇澳鎮公所今天表示，迎接暑假觀光，原訂7月11日舉辦「狂歡潑水節」，因受日前颱風巴威影響，延至明天下午3時起封街舉辦。這項活動是蘇澳鎮歷年來都會舉辦的夏季盛事，鎮公所依照往例封閉部分街道，邀請民眾攜帶水槍、穿著輕便服裝，加入潑水行列，在水花飛濺中感受蘇澳最熱情的夏日魅力。

蘇澳鎮公所指出，鎮長李明哲屆時將帶領25支踩街隊伍與來自各地民眾齊聚狂歡，展開清涼水戰。為便利民眾前往參加，明天下午1時至晚間6時30分，規劃接駁車服務，往返於蘇澳鎮公所行政大樓前及蘇澳轉運站，建議民眾可將自用車輛停放於蘇澳鎮公所停車場，再搭乘接駁車前往活動現場。

蘇澳鎮公所表示，明天鎮內的冷泉公園大眾池免費開放，現場設置更衣室，提供民眾換洗。

李明哲說，「狂歡潑水節」結束後，8月1日接續於鎮內豆腐岬舉辦「海洋嘉年華」，9月12日於蜡藝蠟筆城堡舉辦「民歌音樂饗宴」，歡迎遊客到蘇澳品嘗海鮮、體驗冷泉及特色景點。

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