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觀光署長陳玉秀參訪東博 驚艷喊「想住台東」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
交通部觀光署長陳玉秀參訪台東博覽會，手寫「想住台東」留言，一度筆誤寫成「台中」，逗得現場笑聲不斷。圖／讀者提供
交通部觀光署長陳玉秀參訪台東博覽會，手寫「想住台東」留言，一度筆誤寫成「台中」，逗得現場笑聲不斷。圖／讀者提供

交通部觀光署長陳玉秀今天首度深入參訪台東博覽會，對台東以「慢經濟」串聯文化、生活與觀光的策展理念留下深刻印象。她表示，東博會善用既有空間、重新賦予場域生命，不僅展現地方特色，更是推動永續觀光的成功案例；參訪途中，她還親筆寫下「想住台東」，卻一時筆誤寫成「想住台中」，逗得現場眾人哈哈大笑。

陳玉秀在副縣長王志輝及觀光旅遊處長卜敏正陪同下，走訪東博多個展館。她透露，其實自己早在兩年前就開始關注台東博覽會，今年終於親自到場體驗，也等於替這項展覽「驗收成果」。

參訪過程中，陳玉秀有感而發，提筆寫下「想住台東，因為生活、山海之間、台東藍」，沒想到第一個字卻誤寫成「中」，變成「想住台中」，發現後立即修改，也讓原本輕鬆的參訪行程多了一段有趣插曲。

卜敏正表示，台東博覽會並非一般大型活動，而是透過不同展館訴說台東的人文歷史與生活樣貌，每個展區都有專人導覽，希望讓遊客深入理解地方故事。以「未來超市」為例，便結合原住民族運用天然植物入菜、提升味覺層次的生活智慧，呈現土地與文化的連結。

陳玉秀表示，近年來多次造訪台東，無論是月光・海音樂會、台灣國際熱氣球嘉年華或池上秋收藝術節，都讓她看見台東持續累積的觀光能量。她認為，「台東藍」不只是顏色，更代表海洋、人文與慢活精神，而東博會則是旅人認識台東最好的起點。

她特別肯定縣府策展方式，沒有為了辦活動而大量興建新的設施，而是重新整理、活化原本閒置或使用率不高的空間，將台東的日常生活、文化底蘊完整呈現，既降低資源浪費，也落實永續發展理念。

交通部觀光署長陳玉秀（左三）參訪東博會，盛讚台東活化既有空間、展現地方文化，是永續觀光的最佳示範。圖／讀者提供
交通部觀光署長陳玉秀（左三）參訪東博會，盛讚台東活化既有空間、展現地方文化，是永續觀光的最佳示範。圖／讀者提供

台東 陳玉秀 交通部

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