花蓮萬里溪堰塞湖水位上升趨緩 萬榮保全戶返家餵家禽

花蓮萬里溪堰塞湖溢流時間預估延後至20日零時，林業及自然保育署花蓮分署分別到2處收容所，向保全戶說明現況。考量下游警戒區撤離第3天，萬榮鄉開放保全戶中午前可返家餵食家禽及寵物。

萬榮鄉長梁光明告訴中央社記者，這次撤離已經3天，很多警戒區住民養的貓、狗等寵物及雞鴨等家禽沒辦法一起撤離，加上這幾天天氣炎熱，住戶都很擔心這些家禽沒東西吃，一直跟公所反映。

有住民不滿，火車可以通行，卻不能返家餵寵物跟家禽。梁光明說，今天上午在中央災害應變中心向指揮官季連成報備，獲同意後，上午9時起至中午12時開放住民返家。

梁光明說，住戶進入警戒區範圍，都需要跟撤離小組人員登記，原封閉的西寶大橋也短暫開放住民通行，中午12時以後會派員再度清查封閉區域，確認淨空後，會再次封閉橋梁。

他說，盡可能讓保全戶在安全前提下自由活動，不管是去超商逛逛、上教會都鼓勵住民外出活動，「長時間關在一起，誰都會心情不好」，只要能做到的都會盡量滿足保全戶。

林業保育署花蓮分署萬榮工作站主任陳靜儀今天上午分別前往萬榮鄉明利國小、鳳林鎮樂活會館收容處所，向保全戶說明目前萬里溪堰塞湖狀況。

住在樂活會館的謝姓保全戶說，遇到天災也只能配合收容，只是每天看新聞都聽到快要溢流，「每天都是說明天，好多個明天」，長輩們也無法確認網路的訊息，若能固定有人到收容所說明現況，訊息會比較統一跟正確。

根據農業部林業及自然保育署提供資料，今天上午8時最新監測資料顯示，萬里溪堰塞湖警戒水位為1086公尺、壩頂高程為1087.5公尺，目前水位高1086.4公尺，距離壩頂高程還有1.1公尺。

林業及自然保育署花蓮分署表示，萬里溪堰塞湖壩體結構無明顯破壞，水位變動較趨緩，預估達壩頂高程再延後、為20日凌晨。