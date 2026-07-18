國際料源瀝青供應回穩道路刨鋪恢復 基隆百七街全面改善啟動

先前受到中東戰爭影響國際原油與石化原料，導致瀝青嚴重短缺，價格飆漲，道路刨鋪工程受影響。基隆市政府工務處表示，隨著國際原物料瀝青供應逐步回穩，持續推動道路養護工作，大型道路七堵區百七街昨進場刨鋪，改善路面老化及平整度。

市府工務處土木工程科長張佑竹說，今年初工務處辦理道路巡查及地方會勘時，已將百七街列入道路改善評估路段，但受國際局勢影響，瀝青混凝土所需原物料供應一度吃緊，施工資源調度及工項排程均受到影響，部分道路刨鋪工程因此配合整體施工能量適度調整辦理期程。

張佑竹表示，目前瀝青混凝土原物料供應已逐步恢復穩定，市長謝國樑指示工務處全面恢復道路養護作業，並優先辦理地方關切路段。其中，七堵區百七街改善工程昨進場施工。

百七街居民表示，百七街至少已有7、8年沒有全面刨鋪路，道路有一些破損甚至修補的坑洞，很高興全部翻新，整條路安全多了。

張佑竹指出，近期也已完成大華一路57、61巷、明德二路（工建路口至明德二路1巷）往市區方向及碇內街3號至源遠路口等路段刨鋪作業，有效提升路面平整度及行車品質，持續改善市民用路環境。

工務處表示，除持續依道路巡查結果、交通量及地方需求滾動檢討道路養護計畫外，也同步整合各管線單位施工期程，落實「先管挖、後刨鋪」原則。以深美街86巷為例，已協調自來水公司提前辦理管線汰換，完工後由市府統一路面刨鋪，並實施1年禁挖管制，避免重複開挖，提升道路品質及施工效益。