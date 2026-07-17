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花蓮堰塞湖隨時可能潰決 萬榮、鳳林18日部分停班課

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮萬里溪堰塞湖水位已達警戒高程，雖未溢流但有潰決可能性，紅色警戒仍然維持。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖水位已達警戒高程，雖未溢流但有潰決可能性，紅色警戒仍然維持。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖已達警戒水位，雖未溢流但隨時有潰決可能，持續維持紅色警戒，縣府宣布萬榮鄉萬榮村及鳳林鎮部分保全戶，明天停止上班上課。

林保署晚間表示，最新監測堰塞湖水位已超過1086公尺警戒高程，但距離壩頂1087.5公尺高程的溢流口，還有約1.4公尺。

縣府晚間宣布，因應紅色警戒防災需求，萬榮鄉萬榮村，以及鳳林鎮森榮里、長橋里、山興里、鳳信里及大榮里等警戒範圍的保全戶，明（18）日繼續停止上班上課。

縣府表示，依據林保署說明，堰塞湖已滿水位，且滲水狀況持續增加中，隨時有潰決可能性，請民眾務必謹慎戒備，千萬不要進入警戒區。

交通部分，台9線萬里溪橋、箭瑛大橋及中興大橋都從今晚10時到明天上午6時預警性夜間封閉；台鐵宣布明天中午前除17日跨18日452次樹林=臺東=新左營全區間停駛外，其餘正常行駛。

花蓮萬里溪堰塞湖水位已達警戒高程，雖未溢流但有潰決可能性，紅色警戒仍然維持。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖水位已達警戒高程，雖未溢流但有潰決可能性，紅色警戒仍然維持。圖／林保署花蓮分署提供

萬榮 堰塞湖 花蓮

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