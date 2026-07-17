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台東機場驚傳跑道異物 立榮2航班外海盤旋20分鐘
台東航空站今天晚間傳出跑道疑似出現異物狀況，導致2架立榮航空班機無法立即降落，先後在台東外海上空繞飛約15至20分鐘，待確認狀況後順利降落，旅客虛驚一場。
據了解，2架立榮航空班機原訂分別於晚間6時及7時50分抵達台東，其中一架航班因疑似受到跑道異物影響，機組員接獲通知後，為確保飛航安全，先在空中盤旋等待跑道狀況確認。
受到影響的2架航班，最後分別於晚間8時18分及8時26分安全降落台東航空站，旅客順利抵達目的地。
搭機抵達台東的旅客表示，原本準備降落時，感覺飛機似乎沒有立即下降，後來才知道是在空中等待，「當下有一點緊張，不過機長沒有廣播說明太多，最後安全降落就放心了。」
另一名旅客則說，雖然比原定時間晚了不少，但「安全最重要」，看到飛機平穩落地，大家也都鬆了一口氣。
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