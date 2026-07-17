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花蓮萬里溪堰塞湖要滿了！ 中央示警：不穩定性高、隨時會潰決

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮萬里溪堰塞湖到下午水位已達警戒高程，但上方仍有1.5公尺崩落土層，因此未溢流。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖到下午水位已達警戒高程，但上方仍有1.5公尺崩落土層，因此未溢流。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖到今天下午4時水位已達警戒高程，林保署密切觀察，壩體沒有明顯破壞，因上方仍有1.5公尺的崩落土層，因此未發生溢流。中央災害應變中心示警，土層鬆散、不穩定性非常高，隨時有溢流潰決的可能性。

林保署說明，警戒水位高程是1086公尺，未溢流原因是上方還有壩頂右岸陸續崩落形成，高約1.5公尺的鬆散土石，這層土體可能仍有蓄水效果，使得湖區水位持續上升。最新監測顯示，堰塞湖壩體滲流量較前兩天有明顯增加，顯示內部受蓄水壓力影響，風險逐漸提高。

林保署花蓮分署推估一旦發生溢流，可能有3種情境，一是蓄滿穩定溢流，蓄水量將具高風險，必須持續監測與檢討應變；第二是壩體局部刷深、蓄水量減少，持續監測壩體穩定性、重新檢討溢淹影響範圍後，可評估警戒降級；第三種是發生大幅潰決甚至壩體全潰，回復自然河道，屆時評估後可解除警戒。

花蓮分署表示，目前經防災團隊評估，若發生溢流，大部分湖水會在萬里溪河道內，溢淹可能性不大，若溢淹到少部分地區，淹水約30公分以下。

中央災害應變中心表示，堰塞湖溢流時間受到集水區入流量、壩體滲流量及壩頂土石結構等各種因素影響，具有高度不確定性，將依最新監測資料及時估算並發布相關資訊。

花蓮萬里溪堰塞湖到下午水位已達警戒高程，但上方仍有1.5公尺崩落土層，因此未溢流。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖到下午水位已達警戒高程，但上方仍有1.5公尺崩落土層，因此未溢流。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮 堰塞湖

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