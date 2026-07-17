花蓮堰塞湖保全戶「關9天」瀕臨界點 心理、諮商師陪伴紓壓

花蓮萬里溪堰塞湖到今天下午4時已達警戒水位，隨時有溢流可能。下游保全戶在9日黃色警戒後即被預警性撤離，部分已經「關9天」，不安情緒逼近臨界點，縣府安排心理師、諮商師進駐安排手作、桌遊活動，為保全戶紓壓。

萬里溪堰塞湖從6月下旬發現至今，已4度發布黃色、3度發布紅色警戒，警戒期間下游鳳林、萬榮兩鄉鎮213人保全戶都被要求撤離。

這波因應巴威颱風來襲，9日發布黃警後，下游保全戶又撤，其中鳳林鎮20多位弱勢及長輩被安排到住鎮上樂活會館的收容處所，到今天已是第9天。這幾天兩鄉鎮公所都反應，收容戶多日看著有家歸不得，心情愈來愈煩躁，不滿情緒逐漸高漲。

縣長徐榛蔚今天表示，縣府衛生局及社會處團隊已啟動關懷服務，與芥菜種會、香草工作室安排諮商陪伴、健康評估及療癒手作活動，希望盡力減輕保全戶的壓力與不安，

中央災害應變中心指揮官季連成下午與地方視訊時表示，為了安全，黃色警戒進入收容狀態已經一個多禮拜，對民眾來說確實不容易，大讚縣府的關時服務非常好，指示衛福部及內政部安排心輔團隊或替代役男盡力協助。

林保署花蓮分署今天也安排專人到收容處所說明目前堰塞湖狀況，副指揮官、農業部長陳駿季要求，若今天沒有溢流，花蓮分署明天要再次以海報或簡報，向收容民眾清楚說明現況及可能的風險。

花蓮縣府啟動關懷服務，結合民間團體，陪伴入住收容處所的堰塞湖保全戶，給予心理支持，為他們抒壓。圖／取自縣長徐榛蔚臉書