一公斤飆破萬元！台東冠軍咖啡豆拍出1萬100元天價 創新商機

台東精品咖啡再創佳績！縣府今公布「2026台東縣精品咖啡評鑑競賽」結果，今年除選出年度精品咖啡外，更首度舉辦生豆媒合會及優選咖啡競標，其中佐佑品咖啡莊園勇奪特等獎，咖啡生豆更以每公斤1萬100元高價拍出，展現市場對台東精品咖啡的高度肯定，也為咖啡農帶來實質收益。

今年共有24支精品咖啡參賽，歷經兩天初、複賽，由專業評審團依香氣、風味、酸質、甜感、餘韻、平衡性及整體表現等項目評分，最終選出10名得獎者。其中特等獎由佐佑品咖啡莊園奪下；頭等獎由東鳩窯咖啡莊園及許文郎獲得；金質獎3名、銀質獎4名。

縣長饒慶鈴表示，台東擁有獨特山海風土，加上咖啡農持續精進栽培管理及後製技術，近年咖啡品質穩定提升，逐步建立精品咖啡產地品牌。今年首度將評鑑與生豆媒合、競標結合，希望讓優質咖啡不只獲得獎項，更能直接創造市場價值，增加農友收益。

縣府指出，今年評鑑採用國際知名COE（Cup of Excellence）競賽精神，由精品咖啡評鑑常任主審陳志銓率領專業評審團，從生豆品質、樣品烘焙到杯測皆依高規格流程進行，確保評鑑結果具公信力。

主審陳志銓表示，今年台東咖啡整體品質令人驚艷，顯示農友在栽培、後製及風味穩定度持續進步。冠軍豆採日曬處理法，帶有茉莉花香，入口可品嚐到金桔、蜂蜜、荔枝、水蜜桃及佛手柑等細緻層次，具有精品市場競爭力。

今年最大的亮點，則是縣府首次舉辦精品咖啡生豆媒合會，開放80分以上優質咖啡進入媒合與競標，透過現場杯測、定價媒合及公開競標，讓買家直接與咖啡農接軌。其中佐佑品咖啡莊園冠軍豆以每公斤1萬100元成交，成為全場焦點，也象徵台東精品咖啡成功打入高端市場。

縣府表示，未來將持續透過咖啡評鑑、媒合競標、技術輔導及品牌行銷等措施，提升台東咖啡產業競爭力。另「2026南島咖啡節市集」將於10月24日至25日在台東舊站特區登場，邀請民眾一起品味台東山海風土孕育出的精品咖啡。