台東多良車站又見無人機！朝鐵道方向空拍惹議 最高恐挨罰130萬元

台東知名景點多良車站再度出現無人機違規疑慮。日前強颱巴威侵襲期間，就有民眾站在觀浪平台操作無人機升空，並朝台鐵軌道方向飛行，同行友人全程在旁觀看卻未勸阻；沒想到今天上午，又有遊客被目擊在多良車站空拍，再度引發安全疑慮。

台東火車站長賴彥宇表示，民眾若在鐵路設施附近操作無人機，恐怕已涉及違法。依民用航空法規定，操作遙控無人機時，應與鐵路、高架軌道等障礙物保持至少30公尺以上距離，不得任意靠近飛行。

他指出，若違反相關規定，依民用航空法可處最高新台幣30萬元罰鍰；若無人機影響鐵路行車安全，還可能違反鐵路法第68條之1規定，最高可再處新台幣100萬元罰鍰，兩項合計最高可達130萬元。

有民眾指出，多良車站本來就是熱門觀光景點，加上火車經過時畫面壯觀，不少人都想利用空拍機拍攝「海天一線」美景，但鐵路沿線列車往來頻繁，若無人機失控墜落，不僅可能影響行車安全，也可能危及現場遊客。

一名來自台中的周姓遊客表示，看到有人在火車經過時操作無人機，雖然畫面可能很漂亮，但真的讓人捏一把冷汗，如果飛到鐵軌上或影響列車，後果不堪設想，為了拍一段影片冒這麼大的風險，實在不值得。

當地居民說，每天都有許多遊客造訪，希望大家遵守規定，不要因為一時想拍美照，就影響公共安全，美景可以欣賞，但安全不能打折。