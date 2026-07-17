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巴威颱風毀管線！台中和平山區簡易自來水遭砸斷 公所設緊急水塔
台中市和平山區受巴威颱風的豪雨強襲，多處道路傳出坍方與嚴重落石，不僅阻礙交通，更當場砸毀轄內多處部落的「簡易自來水」取水設施與輸水管線，導致山區民生用水陷入停擺；區長吳萬福第一時間指示啟動災害應變機制，搶先設置了4座容量達2噸的緊急蓄水塔。
為確保山區居民飲用水不中斷，和平區公所同步啟動了緊急供水機制，配合經濟部水利署的緊急應變計畫，公所已連夜在達觀、香川、桃山及竹林等4個部落，搶先設置了4座容量達2噸的緊急蓄水塔，並由台灣自來水公司第四區管理處調派水車持續補充民生用水，全力將停水對居民生活造成的衝擊降到最低。
和平區公所指出，日前因颱風受災最嚴重的區域，主要集中在達觀里、南勢里及自由里等原鄉部落；由於部分簡易自來水的水源地位處深山，因沿途道路坍方中斷，加上邊坡仍持續有零星落石砸落，搶修工班與勘災人員暫時無法安全進入全面盤點。
區公所強調，同仁已持續深入各部落掌握第一手災情，並與各簡易自來水管理委員會保持緊密橫向聯繫。目前正積極協調重機械優先搶通道路，在確認安全無虞的前提下，會以最快速度讓施工廠商進場。目前已有部分管線與簡易取水設施完成搶修並恢復局部供水，其餘受損嚴重的案件則持續加速趕工中。
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