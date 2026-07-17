快訊

Pi錢包遭駭！最新調查結果出爐 2019、2022年專案會員資料外洩

台股暴跌2953點創紀錄 分析師：狂跌走勢與「金融海嘯」泡沫極為相似

黃大煒離世後遭爆「三人行」 製作人好友心疼駁斥、Polo發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威颱風毀管線！台中和平山區簡易自來水遭砸斷 公所設緊急水塔

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
和平區公所已連夜在達觀、香川、桃山及竹林等4個部落，搶先設置4座容量達2噸的緊急蓄水塔，解決民生用水。圖／和平區公所提供
和平區公所已連夜在達觀、香川、桃山及竹林等4個部落，搶先設置4座容量達2噸的緊急蓄水塔，解決民生用水。圖／和平區公所提供

台中市和平山區受巴威颱風的豪雨強襲，多處道路傳出坍方與嚴重落石，不僅阻礙交通，更當場砸毀轄內多處部落的「簡易自來水」取水設施與輸水管線，導致山區民生用水陷入停擺；區長吳萬福第一時間指示啟動災害應變機制，搶先設置了4座容量達2噸的緊急蓄水塔。

為確保山區居民飲用水不中斷，和平區公所同步啟動了緊急供水機制，配合經濟部水利署的緊急應變計畫，公所已連夜在達觀、香川、桃山及竹林等4個部落，搶先設置了4座容量達2噸的緊急蓄水塔，並由台灣自來水公司第四區管理處調派水車持續補充民生用水，全力將停水對居民生活造成的衝擊降到最低。

和平區公所指出，日前因颱風受災最嚴重的區域，主要集中在達觀里、南勢里及自由里等原鄉部落；由於部分簡易自來水的水源地位處深山，因沿途道路坍方中斷，加上邊坡仍持續有零星落石砸落，搶修工班與勘災人員暫時無法安全進入全面盤點。

區公所強調，同仁已持續深入各部落掌握第一手災情，並與各簡易自來水管理委員會保持緊密橫向聯繫。目前正積極協調重機械優先搶通道路，在確認安全無虞的前提下，會以最快速度讓施工廠商進場。目前已有部分管線與簡易取水設施完成搶修並恢復局部供水，其餘受損嚴重的案件則持續加速趕工中。

和平區公所目前已將部分管線與簡易取水設施完成搶修並恢復局部供水，解決民生用水。圖／和平區公所提供
和平區公所目前已將部分管線與簡易取水設施完成搶修並恢復局部供水，解決民生用水。圖／和平區公所提供

和平區公所目前已將部分管線與簡易取水設施完成搶修並恢復局部供水，解決民生用水。圖／和平區公所提供
和平區公所目前已將部分管線與簡易取水設施完成搶修並恢復局部供水，解決民生用水。圖／和平區公所提供

和平區公所目前已將部分管線與簡易取水設施完成搶修並恢復局部供水，解決民生用水。圖／和平區公所提供
和平區公所目前已將部分管線與簡易取水設施完成搶修並恢復局部供水，解決民生用水。圖／和平區公所提供

巴威颱風 台中

延伸閱讀

苗62線崩坍路段進行搶通作業 鄉公所宣布傍晚、清晨時段可暫時通行

前進奧萬大更安全！投83線截彎取直 新建「親霧橋」通車了

因應堰塞湖風險 參謀總長主持災變中心一級開設

整理包／ 巴威颱風攪局「全台打卡景點最新異動」別撲空 福隆沙雕、台東熱氣球關閉、千陽號提前掰掰

相關新聞

影／基隆市府爆綁標收賄弊案 市府公布懲處2調職、1解雇

基隆市政府爆發路燈採購、公共工程涉圍標、綁標弊案，工務處市府工務處公用事業科長顧勝璿、採購中心約雇人員楊鴻祺被收押，中正區長傅俊昇20萬交保。市府今天公布懲處，傅俊昇改調技正、顧勝璿改調專員、楊鴻祺解雇。

台東多良車站又見無人機！朝鐵道方向空拍惹議 最高恐挨罰130萬元

台東知名景點多良車站再度出現無人機違規疑慮。日前強颱巴威侵襲期間，就有民眾站在觀浪平台操作無人機升空，並朝台鐵軌道方向飛行，同行友人全程在旁觀看卻未勸阻；沒想到今天上午，又有遊客被目擊在多良車站空拍，再度引發安全疑慮。

巴威颱風毀管線！台中和平山區簡易自來水遭砸斷 公所設緊急水塔

台中市和平山區受巴威颱風的豪雨強襲，多處道路傳出坍方與嚴重落石，不僅阻礙交通，更當場砸毀轄內多處部落的「簡易自來水」取水設施與輸水管線，導致山區民生用水陷入停擺；區長吳萬福第一時間指示啟動災害應變機制，搶先設置了4座容量達2噸的緊急蓄水塔。

436件投稿只選13件！台東「聲景百選」揭曉 卑南巴拉冠聲音奪首獎

2026台東聲音藝術節首波亮點活動「台東聲景百選」今揭曉得獎名單，在短短2個月內徵集436件投稿作品，經評審層層篩選後，最終僅13件作品脫穎而出，其中由陳怡蓓以「卑南巴拉冠的Palraus」勇奪首獎，成為最能代表台東土地聲音與文化記憶的作品。

距壩頂溢流口只剩26公分！萬里溪堰塞湖下午5點可能溢流

花蓮萬里溪堰塞湖今早監控顯示，蓄水量突破99%，距離警戒水位只剩26公分，評估最快今天下午5時達到警戒高程，之後就有溢流可能。因應溢流後可能的救災需求，縣府已在鳳林鎮開設前進指揮所，備妥重機械、人力、物力，隨時待命。

花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒 預估17日下午溢流

花蓮萬里溪堰塞湖水位持續增加，昨晚距壩頂只剩六十四公分，林業署研判最快今下午溢流，昨下午發布紅色警戒，下游橋梁管制；萬榮鄉公所清查發現仍有民眾在警戒區逗留，已經勸離，萬榮鄉萬榮村、鳳林保全戶停班課今停班停課。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。