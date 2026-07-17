巴威颱風毀管線！台中和平山區簡易自來水遭砸斷 公所設緊急水塔

台中市和平山區受巴威颱風的豪雨強襲，多處道路傳出坍方與嚴重落石，不僅阻礙交通，更當場砸毀轄內多處部落的「簡易自來水」取水設施與輸水管線，導致山區民生用水陷入停擺；區長吳萬福第一時間指示啟動災害應變機制，搶先設置了4座容量達2噸的緊急蓄水塔。

為確保山區居民飲用水不中斷，和平區公所同步啟動了緊急供水機制，配合經濟部水利署的緊急應變計畫，公所已連夜在達觀、香川、桃山及竹林等4個部落，搶先設置了4座容量達2噸的緊急蓄水塔，並由台灣自來水公司第四區管理處調派水車持續補充民生用水，全力將停水對居民生活造成的衝擊降到最低。

和平區公所指出，日前因颱風受災最嚴重的區域，主要集中在達觀里、南勢里及自由里等原鄉部落；由於部分簡易自來水的水源地位處深山，因沿途道路坍方中斷，加上邊坡仍持續有零星落石砸落，搶修工班與勘災人員暫時無法安全進入全面盤點。

區公所強調，同仁已持續深入各部落掌握第一手災情，並與各簡易自來水管理委員會保持緊密橫向聯繫。目前正積極協調重機械優先搶通道路，在確認安全無虞的前提下，會以最快速度讓施工廠商進場。目前已有部分管線與簡易取水設施完成搶修並恢復局部供水，其餘受損嚴重的案件則持續加速趕工中。

和平區公所目前已將部分管線與簡易取水設施完成搶修並恢復局部供水，解決民生用水。圖／和平區公所提供

和平區公所目前已將部分管線與簡易取水設施完成搶修並恢復局部供水，解決民生用水。圖／和平區公所提供