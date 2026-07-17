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2026台東博覽會「東日晒桑」 點亮台東老城區

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
東日晒桑交流基地結合手機導覽、互動數位體驗，開啟東日地圖，探索台東老城區30處晒桑點位。圖／台東縣政府提供
東日晒桑交流基地結合手機導覽、互動數位體驗，開啟東日地圖，探索台東老城區30處晒桑點位。圖／台東縣政府提供

台東縣政府推出全新城市旅遊標籤「東日晒桑」老城區散策計畫，以LINE OA 數位導覽串聯老城生活圈。精選30處文化場域作為探索城市的導覽點位，並以北町三號作為交流主展區，分別在寶桑路與中央市場策劃三大沉浸式展區，邀請旅人走進街道巷弄內，感受場域的重新解構與文化敘事的當代轉譯，喚醒沉睡的老城記憶與文化活力！

台東縣政府表示，「東日晒桑」老城區散策計畫特別於日式建築群北町三號、寶桑路街區及中央市場策劃三大沉浸式展覽。北町三號為核心主展區及活動服務站，此空間除了展示東日晒桑的活動內容外，現場匯集30處點位的代表物件，讓觀者走進老城巷弄前，能有更深刻印象。現場可使用LINE留下交流訊息，創造更多互動與溫度；寶桑路街區則以『食』作為閱讀這條街道的入口，設計一條開放式展覽動線，走入寶桑路品嚐老店好味道的同時，也可以找找坐落在街區裡三處巨型晒桑旅人，引領民眾開始寶桑路味覺食光小旅行；中央市場展區則維持原市場空間不變，搭配投影、音響與燈光設計進行整體氛圍營造，讓觀眾彷彿置身於一個『夜晚仍然熱鬧運作的市場』，感受獨特的沉浸式聲光展演。在活動參與方面，於台東博覽會期間將同步辦理 5 場主題性街區限時快閃活動，於7月18日起每周六15:00-18:00，將會有「報馬仔」會騎著單車經過晒桑點位，與民眾互動送好禮！讓旅客體驗這份專屬於台東老城的人情味，感受全新的城市旅遊。

東日晒桑交流基地結合手機導覽、互動數位體驗，開啟東日地圖，探索台東老城區30處晒桑點位。圖／台東縣政府提供
東日晒桑交流基地結合手機導覽、互動數位體驗，開啟東日地圖，探索台東老城區30處晒桑點位。圖／台東縣政府提供

台東市中央市場帶入沉浸式聲光展演，讓旅客逛一次難得的「夜市場」。圖／台東縣政府提供
台東市中央市場帶入沉浸式聲光展演，讓旅客逛一次難得的「夜市場」。圖／台東縣政府提供

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