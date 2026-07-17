影／基隆市府爆綁標收賄弊案 市府公布懲處2調職、1解雇

基隆市政府爆發路燈採購、公共工程涉圍標、綁標弊案，工務處市府工務處公用事業科長顧勝璿、採購中心約雇人員楊鴻祺被收押，中正區長傅俊昇20萬交保。市府今天公布懲處，傅俊昇改調技正、顧勝璿改調專員、楊鴻祺解雇。

基隆地檢署偵辦基隆市府路燈採購、公共工程涉圍標、綁標弊案，檢方複訊後昨依涉犯貪汙治罪條例、政府採購法罪聲押議員曾紀嚴、市府工務處公用事業科長顧勝璿、採購中心約雇人員楊鴻祺、乾泰豐營造負責人何沛紳、女會計洪美香等5人，法院昨晚裁定全部收押禁見。

檢調追查，乾泰豐負責人何沛紳涉嫌自2022年起，以圍標、綁標與浮報工程款價額等手法排除競爭對手、行賄市府公務人員，涉案公務員洩露底標給何取得工程標案。曾紀嚴與何交情匪淺，利用「議員建議款」指定乾泰豐承攬市府工程勾結，以浮報價額方式承包路燈採購及搶修公共工程等多項工程。

市府副發言人吳禹辰說，市府高度重視，市長謝國樑責成相關局處全力配合調查，重申清廉操守的重要性， 配合檢調偵辦絕不護短， 對涉案人員從嚴處置。

市府法制處長劉邦繡表示，針對市府公務員辦理工程採購涉及不法，包括公所區長、工務處科長、約僱人員等人執行搜索、訊問及作成具保，以及法院裁定羈押等強制處分，市府重申，與謝國樑市長一貫立場是公務人員「清廉」的操守，與「勤政」勇於任事一樣重要；也尊重司法肅貪掃弊，將全力配合司法偵辦作為，如實提供偵查機關所需任何資料，為利後續司法調查的公正性，以迅速釐清案情。

人事處長林燕菲說，涉案公務人員中正區長傅俊昇調市府技正、工務處公用事業科長顧勝璿調市府專員、採購中心楊鴻祺即日解雇。除職務上處置外，也立即啟動行政調查懲處的機制與程序，視涉案人員違失及違法情節，依據公務員考績法等法規，從嚴追究行政責任。

政風處長李國正說，對「貪腐零容忍」之堅定立場，絕不允許公務員假借職務之便，接收行賄，或勾結廠商從事不法行為。未來亦將以本案引為殷鑑，各項施政將從風險管理角度，更積極提醒員工注意廉政風險，並徹底檢討各項防弊作為，防止類似案件發生。