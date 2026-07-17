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台東「藝起來我家」庭院分享會 18日走進美農村劉家

中央社／ 台東縣17日電

台東縣政府文化處推出的「藝起來我家」庭院分享會，第2場次18日下午6時30分至晚間8時，安排在卑南鄉美農村美濃冰品舉辦，邀請民眾參加，聆聽在地劉家的動人故事。

縣長饒慶鈴今天透過新聞稿表示，縣府長期耕耘致力於將藝術融入日常生活，除透過台東藝穗節、南迴藝術季等大型藝文盛事展現城市美學外，更藉由「藝起來我家」這類深入鄰里日常饗宴，將藝術種子播撒至各個社區，讓藝術不再遙不可及，而是成為縣民垂手可得的美好日常。

她說，這次的「藝起來我家」將帶領大家走進卑南鄉美農村劉家，了解他們如何在這片土地上「混」出日常生活的甘甜與浪漫。

台東縣政府文化處表示，美濃冰品創辦人劉家兆過去曾經營預拌混凝土場，因對冰品的熱愛而大膽跨界轉行；老闆娘邱寶玉則是一名隱藏版裁縫與拼布高手，更曾有一段為了逃避相親而「逃婚」到台北的浪漫往事。

這對夫妻在美農村靠著一股「校長兼鐘點工」傻勁辛勤打拚，如今兩個女兒也辭去工作返鄉接班，共同守護這份甜蜜傳承。

活動也特別結合地方特色市集，邀集美食攤商共同參與，自下午5時起至晚間8時同步開市。民眾除可以聆聽庭院故事、欣賞音樂演出外，也能漫步市集，品嚐美食、選購特色手作與農特產品，在夏日晚風中感受美農村人情味與生活魅力，讓「藝起來我家」不只是一次故事分享，更是一場融合藝術、生活與地方風土的文化聚會。

文化處表示，當天活動演出將由都市小島樂團以輕鬆歡樂音樂曲風，帶著現場觀眾一同感受這家子的幽默氛圍，並與劉家故事共編出精彩現場體驗；樂團將帶來多首經典曲目，讓觀眾在音樂與故事中度過一段美好時刻。

台東 饒慶鈴 美濃

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