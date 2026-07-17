鎖定暑假觀光商機！「花蓮好市券」兌換活動明登場

為促進花蓮地區市場、夜市商機活絡議題，經濟部商業發展署今（17）日表示，將於7月18日至8月8日推出「花蓮好市券-仲夏好市」活動，結合暑假旅遊觀光檔期，邀民眾走入花蓮各大特色市集，以實際消費支持在地攤商，共同感受花蓮市場、夜市的人情味與夏日魅力。

花蓮地區的傳統市場及夜市，在2025年風災後受到衝擊，為協助地方經濟動能復原，商業署表示，今年上半年透過波段行銷及遊程導流來協助花蓮各市場、夜市及商圈商機振興，如2月農曆年前的光復市場年貨市集活動、4月花蓮好市券、5月螢夏光復及6月米好光復稻香節，皆吸引不少民眾、遊客實地遊逛體驗花蓮在地特色美食與人文風情，並刺激內需買氣，帶動商家經濟活絡。

接棒於7月至8月登場的是「花蓮好市券-仲夏好市」活動，商業署指出，將邀集花蓮縣光復鄉等六處市場、東大門四處夜市於7月18日、7月25日、8月1日及8月8日開放民眾限量兌換好市券，活動期間民眾只要自備環保購物袋、環保杯或環保餐具（含餐盒、餐具組等）任一項，至活動合作市集服務台出示並經現場工作人員確認後，即可用100元現金兌換價值200元的「花蓮好市券」一份。

商業署表示，本次活動除了號召民眾加碼消費促進市場、夜市商機外，並鼓勵民眾共同落實減塑消費，將環保意識融入到生活日常，創造地方經濟與環保永續雙贏。此外，9月也將推出「光復超人感恩季」活動，亦將整合花蓮在地特色商品推出中秋共好禮盒，協助在地品牌拓展市場，透過多元宣傳及行銷推廣，鼓勵各界以實際採購支持花蓮優質好物，共同為地方產業注入振興動能。