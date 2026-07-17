436件投稿只選13件！台東「聲景百選」揭曉 卑南巴拉冠聲音奪首獎

2026台東聲音藝術節首波亮點活動「台東聲景百選」今揭曉得獎名單，在短短2個月內徵集436件投稿作品，經評審層層篩選後，最終僅13件作品脫穎而出，其中由陳怡蓓以「卑南巴拉冠的Palraus」勇奪首獎，成為最能代表台東土地聲音與文化記憶的作品。

縣長饒慶鈴表示，今年台東聲音藝術節以「韌性之島：聲音的居所」為主題，結合正在舉辦的2026台東博覽會，希望透過不同感官體驗展現地方文化。用耳朵感受海浪、部落歌謠、市場叫賣聲等日常風景，因為這些看似平凡的聲音，其實都是最珍貴的文化資產。

「台東聲景百選」共收到436件投稿，在5位專業評審評選下，最終選出13件代表作品，並頒發首獎、貳獎、參獎及加碼特別獎各1名。每件作品都透過聲音記錄地方故事與情感，也讓更多人重新發現臺東豐富的人文底蘊。

為保存這些珍貴聲景，文化處也與目目文創合作建置「聲音地圖」，將得獎作品數位典藏，讓民眾未來都能透過線上平台，隨時聆聽屬於台東的聲音記憶。

文化處表示，今天頒獎典禮只是聲音藝術節的開端，另同步推出「聆聽日：傾聽黑潮」水下聆聽及聲景走讀活動；8月15日至16日則將在台東美術館戶外草地舉辦「聲音跨域演出＆市集」，結合跨域藝術演出與在地市集，邀請民眾一同用耳朵感受。